Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен

Футболист сделал передачу в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в игре со Швейцарией. Месси оформил десятый голевой пас на Чемпионатах мира, став первым в истории футбола, кто достиг данной отметки на мировых первенствах.

К тому же он является лучшим бомбардиром в истории мундиалей. В его активе 21 гол.

Матч между Аргентиной и Швейцарией в Канзасе в США завершился со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Они вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Англией.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал легендарного бразильца Пеле по количеству голов, забитых на Чемпионатах мира по футболу.