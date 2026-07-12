Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил ассистентский рекорд Чемпионатов мира по футболу всех времен. Об этом свидетельствуют результаты игр.

Прогнозы сбылись? Стали известны все полуфиналисты ЧМ-2026

Футболист сделал передачу в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в игре со Швейцарией. Месси оформил десятый голевой пас на Чемпионатах мира, став первым в истории футбола, кто достиг данной отметки на мировых первенствах.

К тому же он является лучшим бомбардиром в истории мундиалей. В его активе 21 гол.

Матч между Аргентиной и Швейцарией в Канзасе в США завершился со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Они вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Англией.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал легендарного бразильца Пеле по количеству голов, забитых на Чемпионатах мира по футболу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФутболистАргентинаЛионель МессиЧемпионат Мира По ФутболуРекорд

Горячие новости

Все новости

партнеры