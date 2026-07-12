Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил ассистентский рекорд Чемпионатов мира по футболу всех времен. Об этом свидетельствуют результаты игр.
Футболист сделал передачу в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в игре со Швейцарией. Месси оформил десятый голевой пас на Чемпионатах мира, став первым в истории футбола, кто достиг данной отметки на мировых первенствах.
К тому же он является лучшим бомбардиром в истории мундиалей. В его активе 21 гол.
Матч между Аргентиной и Швейцарией в Канзасе в США завершился со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Они вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Англией.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал легендарного бразильца Пеле по количеству голов, забитых на Чемпионатах мира по футболу.
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