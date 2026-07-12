В Тульской области при атаке БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом

В Тульской области в городе Щекино в результате атаки беспилотников ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

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Уточняется, что при атаке были повреждены кровля здания и потолочное перекрытие в одной из квартир. Никто не пострадал, возгораний не зафиксировано, отметил политик.

Он рассказал, что жильцы дома были эвакуированы. По словам Миляева, администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения, на месте ЧП работают представители оперативных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 12 июля российские силы ПВО сбили почти 350 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомВСУБеспилотникиТульская Область

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