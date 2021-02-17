«Угроза НАТО». В Пентагоне испугались Россию

Парламентарий добавил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно. Именно поэтому усилия Запада сосредоточены на развал нашей державы изнутри при помощи разнообразных агентов влияния. Тут они горазды. За армию и флот я спокоен, а для предотвращения попыток вмешательства нам еще предстоит кое-что сделать. Мы этим занимаемся и будем заниматься», - заключил собеседник НСН.

Министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля, мероприятие анонсировал ранее генсек альянса Йенс Столтенберг. Он уточнил, что намерен предложить новую стратегию блока, включающую, в том числе, расширение миссии в Ираке.

России необходимо вести политику сдерживания США, в том числе и военного. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что нельзя допустить агрессивного вмешательства Вашингтона в дела Москвы. Также он отметил, что если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде, ответственность за возможное обострение обстановки в Европе ляжет на НАТО.

Помимо этого, Рябков подчеркнул, что Россия не питает каких-либо иллюзий относительно улучшения отношений США при президенте Джо Байдене.