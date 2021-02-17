«Угроза НАТО». В Пентагоне испугались Россию
Американские военные предупредили страны альянса о военной угрозе со стороны России.
Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США.
«Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США, используя военную силу для достижения своих целей», - отметили в Пентагоне.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».
«Россия никаких антиевропейских блоков не создает, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначали ответственных за изменение политического строя в других странах. Поэтому заявление Столтенберга вызывает только такую ассоциацию, и больше ничего», - отметил он.
Парламентарий добавил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.
«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно. Именно поэтому усилия Запада сосредоточены на развал нашей державы изнутри при помощи разнообразных агентов влияния. Тут они горазды. За армию и флот я спокоен, а для предотвращения попыток вмешательства нам еще предстоит кое-что сделать. Мы этим занимаемся и будем заниматься», - заключил собеседник НСН.
Министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля, мероприятие анонсировал ранее генсек альянса Йенс Столтенберг. Он уточнил, что намерен предложить новую стратегию блока, включающую, в том числе, расширение миссии в Ираке.
России необходимо вести политику сдерживания США, в том числе и военного. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что нельзя допустить агрессивного вмешательства Вашингтона в дела Москвы. Также он отметил, что если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде, ответственность за возможное обострение обстановки в Европе ляжет на НАТО.
Помимо этого, Рябков подчеркнул, что Россия не питает каких-либо иллюзий относительно улучшения отношений США при президенте Джо Байдене.
Неделю назад власти Киева предложили использовать для операций альянса воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации», в состав которого входят как Херсонская область Украины, так и северная граница Крыма.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН не поверил, что американцы станут нарушать воздушное пространство России.
«Никаких военных операций войск стран НАТО не будет, поймите. Любое движение, любой сбитый самолет приведет к немедленному ответу. Вспомните, чем кончилось для Турции, когда она сбила Су-24 – полная блокада Турции для России, для отдыхающих, для помидоров их. Путин сказал, что помидорами не обойдетесь и Турция сразу легла. Для нас не авторитет эта Америка, это вообще никто. Это самозванное государство, выросшее на рабах и на бандитах. У них две категории – рабы и бандиты, больше ничего нет. А русские – это глубокая тысячелетняя история, поэтому никто там ничего не тронет», - сказал Толбоев.
По его мнению, государственная граница России не будет нарушена.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН согласился, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.
«НАТО в этом районе никаких военных операций не проводит и не собирается. Американские стратегические беспилотники Global Hawk и самолеты, включая стратегические бомбардировщики, там летают над Херсонской областью, разумеется, не залетая в Крым», - сказал военный эксперт.
Эксперт добавил, что сама ситуация с попытками Украины интегрироваться в НАТО нежелательна для России, но прямая военная угроза отсутствует.
«Бояться, что мы будем сбивать американские самолеты над украинской территорией не стоит. Зачем это нужно? Это война будет», - заключил военный эксперт.
Предложения Киева прозвучали на фоне озвученных главой НАТО условий для вступления страны в альянс. Для этого Украина должна продолжать реализацию реформ институтов и вооруженных сил, отмечал Столтенберг.
В свою очередь в МИД России заявили, что Москва обеспокоена наращиванием военных сил альянса в Чёрном море. Дипломатическое ведомство сообщало об увеличении количества заходов кораблей ВМС стран-участниц НАТО в черноморские порты союзников и партнёров. Кроме того, в МИД подчеркивали, что присутствие в регионе кораблей стран, находящихся за его пределами, угрожает укреплению стабильности.
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