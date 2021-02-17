В Пентагоне считают Россию угрозой для НАТО
Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия представляет собой угрозу для всех союзников по НАТО.
По его словам, тему России планируется обсудить на этой неделе на видеоконференции министров обороны стран-членов альянса. В ней примет участие и глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС.
По мнению американского военного, Россия является «угрозой» для всех союзников по Североатлантическому альянсу, в том числе Соединенных Штатов, и «использует военную силу для достижения своих целей».
Вместе с тем военный сообщил, что США будут сотрудничать с Москвой в тех сферах, которые представляют обоюдный интерес, пишет «Газета.ру».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».
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