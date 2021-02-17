В Пентагоне считают Россию угрозой для НАТО

По мнению американского военного, Россия является «угрозой» для всех союзников по Североатлантическому альянсу, в том числе Соединенных Штатов, и «использует военную силу для достижения своих целей».

Вместе с тем военный сообщил, что США будут сотрудничать с Москвой в тех сферах, которые представляют обоюдный интерес, пишет «Газета.ру».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».

