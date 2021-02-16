«Россия готова отразить угрозу». В Совфеде высмеяли генсека НАТО

«Вот такая ассоциация мне пришла на ум. Господину генсеку хорошо бы в зеркало внимательно посмотреть, и может быть всё встанет на свои места. Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести. Россия никаких антиевропейских блоков не создает, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначали ответственных за изменение политического строя в других странах. Поэтому заявление Столтенберга вызывает только такую ассоциацию, и больше ничего», - отметил он.

Парламентарий добавил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно. Именно поэтому усилия Запада сосредоточены на развал нашей державы изнутри при помощи разнообразных агентов влияния. Тут они горазды. За армию и флот я спокоен, а для предотвращения попыток вмешательства нам еще предстоит кое-что сделать. Мы этим занимаемся и будем заниматься», - заключил собеседник НСН.

Ранее Столтенберг заявил о намерении увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ. Он добавил, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля.

