В НАТО планируют увеличить военную активность у границ России

Генеральный секретарь НАТО альянса Йенс Столтенберг намерен увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ.

Слова лидера организации приводит ТАСС. Как отметил Столтенберг, он предложит расширить финансирование основной деятельности НАТО по сдерживанию и обороне. Генсек считает, что эта мера позволит усилить развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге.

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что намерен также предложить новую стратегию альянса, включающую, в том числе, расширение миссии в Ираке.

