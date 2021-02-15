В НАТО планируют увеличить военную активность у границ России
Генеральный секретарь НАТО альянса Йенс Столтенберг намерен увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ.
Слова лидера организации приводит ТАСС. Как отметил Столтенберг, он предложит расширить финансирование основной деятельности НАТО по сдерживанию и обороне. Генсек считает, что эта мера позволит усилить развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге.
Столтенберг подчеркнул, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля.
Кроме того, генсек НАТО сообщил, что намерен также предложить новую стратегию альянса, включающую, в том числе, расширение миссии в Ираке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru