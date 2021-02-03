Может бахнем? В Госдуме ответили Пентагону по ядерной войне

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не обращать внимание на американских военных.



О возможности ядерной войны с Россией или Китаем заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он отметил, что со времени распада Советского Союза Вашингтону не приходилось рассматривать прямое военное столкновение с ядерной державой, однако сегодняшние условия поменялись.

По мнению Ричарда, существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не обращать внимание на такие заявления американских военных.

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«Ни с чем их нельзя связывать. Это идет систематическое нагнетание обстановки, которое выгодно и российским и американским лоббистским группам, заинтересованным в увеличении расходов на те или иные виды вооружений. Это работает на оборонную промышленность США. Кто-то что-то ляпнул в Америке. Если бы мы не обращали внимание на эти высказывания, их бы меньше было», - сказал Шерин.

Он выразил уверенность, что никакой ядерной войны между Россией и США не будет. «И гонка вооружений не обострится. Разработка вооружений постоянно ведется и в России, и в США. Это нормально», - заключил депутат.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что Россия не готова к Третьей мировой войне.

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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