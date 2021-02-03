Может бахнем? В Госдуме ответили Пентагону по ядерной войне

О возможности ядерной войны с Россией или Китаем заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он отметил, что со времени распада Советского Союза Вашингтону не приходилось рассматривать прямое военное столкновение с ядерной державой, однако сегодняшние условия поменялись.

По мнению Ричарда, существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не обращать внимание на такие заявления американских военных.