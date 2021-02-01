Чего мы боимся? Вице-адмирал призвал «показать зубы» эсминцу США
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России и зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказали, как следует ответить США на ставшие нормой провокации в Черном море.
Шестой флот США опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем ВМС США «Дональд Кук». Twitter-аккаунт флота отмечает, что американские корабли «регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров». Примечательно, что российские военные моряки отслеживали действия эсминца «Дональд Кук» с 23 января, когда он вошел в акваторию Черного моря.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН рассказал, что провокации эсминца в Черном море стали нормой.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить всё, что захочется? На Тихоокеанском флоте США в наглую влезли в территориальные воды. Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность? Конечно, не надо развязывать войну. Но за такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим. Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многие другие. Бояться не надо - наше дело правое», - отметил он.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН пригрозил Соединенным Штатам несокрушимым ответом на подобные действия вблизи границ России.
США нужно обратить внимание на недопустимость таких действий, а не фантазировать. ВКС России выполняют задачи с нормами международного права и не совершают никаких провокаций. При этом ответ на наглые действия США может стать не просто зеркальным, а несокрушимым. Ведь сам по себе заход в Черное море – это провокация. США не имеют к акватории никакого отношения», - заключил парламентарий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. По ее словам, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран альянса в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательных самолетов вдоль российских границ.
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