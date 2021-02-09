Генсек НАТО оценил возможность вступления Украины в альянс
Украина для вступления в НАТО должна продолжать реализацию реформ институтов и вооружённых сил. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Как отметил Столтенберг, в 2008 году организация приняла решение о том, что Украина со временем станет членом альянса, и «дверь НАТО остаётся открытой».
Кроме того, генсек назвал государство «одним из близких партнёров», подчеркнув, что Украина приближается к членству в альянсе по мере продвижения к стандартам организации.
По словам Столтенберга, НАТО «продолжит поддерживать Украину», однако сроки вступления страны в альянс не называются.
Украинский премьер, в свою очередь, отметил, что страна остаётся партнёром НАТО и намерена расширить сотрудничество с альянсом в сфере безопасности в Чёрном море.
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