Генсек НАТО оценил возможность вступления Украины в альянс

Как отметил Столтенберг, в 2008 году организация приняла решение о том, что Украина со временем станет членом альянса, и «дверь НАТО остаётся открытой».

Кроме того, генсек назвал государство «одним из близких партнёров», подчеркнув, что Украина приближается к членству в альянсе по мере продвижения к стандартам организации.

По словам Столтенберга, НАТО «продолжит поддерживать Украину», однако сроки вступления страны в альянс не называются.

Украинский премьер, в свою очередь, отметил, что страна остаётся партнёром НАТО и намерена расширить сотрудничество с альянсом в сфере безопасности в Чёрном море.

