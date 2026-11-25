СМИ: Заворотный лишился речи после подрыва автомобиля в Москве
Журналист, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный потерял речь после подрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это последствия тяжёлой травмы, а также длительного пребывания на ИВЛ. По данным канала, Заворотный понимает всё, что ему говорят, и реагирует на окружающих.
«Логопед назначил курс восстановительных занятий», - говорится в сообщении.
Автомобиль Заворотного был подорван 13 ноября. Обвиняемую в покушении на мужчину 21-летнюю Елизавету Кириченко отправили в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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