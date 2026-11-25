Отмечается, что это последствия тяжёлой травмы, а также длительного пребывания на ИВЛ. По данным канала, Заворотный понимает всё, что ему говорят, и реагирует на окружающих.

«Логопед назначил курс восстановительных занятий», - говорится в сообщении.

Автомобиль Заворотного был подорван 13 ноября. Обвиняемую в покушении на мужчину 21-летнюю Елизавету Кириченко отправили в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

