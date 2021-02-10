Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма для операций альянса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)», передает ТАСС.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного», - заявил украинский министр.

Также в ходе встречи Тернер и Криклий обсудили участие Украины в совместных учениях НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021.

В октябре прошлого года США разрешили своим авиакомпаниям летать в районе Симферополя, что не означает признания Крыма территорией России. В то же время авиакомпаниям США не разрешается летать в районе Днепропетровска, так как авиавласти в США все еще видят риски из-за конфликта на востоке Украины.

В марте 2014 году в Крыму прошел референдум о присоединении к России. По официальным данным, 96,7% избирателей проголосовали за присоединение Крыма к России.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире НСН объяснил, почему Украина не стала воевать за Крым. По его словам, украинские воинские части на 90% перешли на сторону России, а с другой стороны, отделение Крыма и Донбасса с русскоязычным населением изменило электоральную картину в оставшейся части Украины. По его словам, тогдашнее руководство Украины – Турчинов и Порошенко – хотели отделения Крыма и Донбасса, так как в них живут 10 миллионов человек, которые никогда бы не проголосовали ни за Порошенко, ни за Турчинова.

