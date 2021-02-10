«Америка - это никто». В России ответили на полеты НАТО над Крымом
Летчик-испытатель и военный эксперт в эфире НСН оценили новую угрозу НАТО воздушному пространству Крыма.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций альянса воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации», в состав которого входят как Херсонская область Украины, так и северная граница Крыма.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН не поверил, что американцы станут нарушать воздушное пространство России.
«Никаких военных операций войск стран НАТО не будет, поймите. Любое движение, любой сбитый самолет приведет к немедленному ответу. Вспомните, чем кончилось для Турции, когда она сбила Су-24 – полная блокада Турции для России, для отдыхающих, для помидоров их. Путин сказал, что помидорами не обойдетесь и Турция сразу легла. Для нас не авторитет эта Америка, это вообще никто. Это самозванное государство, выросшее на рабах и на бандитах. У них две категории – рабы и бандиты, больше ничего нет. А русские – это глубокая тысячелетняя история, поэтому никто там ничего не тронет», - сказал Толбоев.
По его мнению, государственная граница России не будет нарушена.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН в целом согласился с тем, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.
«НАТО в этом районе никаких военных операций не проводит и не собирается. Американские стратегические беспилотники Global Hawk и самолеты, включая стратегические бомбардировщики, там летают над Херсонской областью, разумеется, не залетая в Крым», - сказал военный эксперт.
Он добавил, что все эти маневры проходят над территорией Украины и Донбасса, однако у разведывательных беспилотников весьма хорошее оборудование, «они могут далеко заглядывать».
«Россия считает Херсонскую область территорией Украины, а потому полеты американской авиации там не должны привести к каким-либо столкновениям с Россией», - отметил Фельгенгауэр.
Эксперт добавил, что сама ситуация с попытками Украины интегрироваться в НАТО неприятна для России, но прямой военной угрозы в этом нет.
«Бояться, что мы будем сбивать американские самолеты над украинской территорией не стоит. Зачем это нужно? Это война будет», - заключил военный эксперт.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН предположил по поводу этих предложений властей Украины о полетах авиации НАТО в Симферопольском районе полетной информации, что скоро мы будем отмечать 9 мая в Киеве, а может даже и в Вашингтоне.
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