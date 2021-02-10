«Америка - это никто». В России ответили на полеты НАТО над Крымом

Летчик-испытатель и военный эксперт в эфире НСН оценили новую угрозу НАТО воздушному пространству Крыма.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций альянса воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации», в состав которого входят как Херсонская область Украины, так и северная граница Крыма.

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН не поверил, что американцы станут нарушать воздушное пространство России.

Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма для операций альянса

«Никаких военных операций войск стран НАТО не будет, поймите. Любое движение, любой сбитый самолет приведет к немедленному ответу. Вспомните, чем кончилось для Турции, когда она сбила Су-24 – полная блокада Турции для России, для отдыхающих, для помидоров их. Путин сказал, что помидорами не обойдетесь и Турция сразу легла. Для нас не авторитет эта Америка, это вообще никто. Это самозванное государство, выросшее на рабах и на бандитах. У них две категории – рабы и бандиты, больше ничего нет. А русские – это глубокая тысячелетняя история, поэтому никто там ничего не тронет», - сказал Толбоев.

По его мнению, государственная граница России не будет нарушена.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН в целом согласился с тем, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.

«НАТО в этом районе никаких военных операций не проводит и не собирается. Американские стратегические беспилотники Global Hawk и самолеты, включая стратегические бомбардировщики, там летают над Херсонской областью, разумеется, не залетая в Крым», - сказал военный эксперт.

Он добавил, что все эти маневры проходят над территорией Украины и Донбасса, однако у разведывательных беспилотников весьма хорошее оборудование, «они могут далеко заглядывать».

«Россия считает Херсонскую область территорией Украины, а потому полеты американской авиации там не должны привести к каким-либо столкновениям с Россией», - отметил Фельгенгауэр.

Эксперт добавил, что сама ситуация с попытками Украины интегрироваться в НАТО неприятна для России, но прямой военной угрозы в этом нет.

«Бояться, что мы будем сбивать американские самолеты над украинской территорией не стоит. Зачем это нужно? Это война будет», - заключил военный эксперт.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН предположил по поводу этих предложений властей Украины о полетах авиации НАТО в Симферопольском районе полетной информации, что скоро мы будем отмечать 9 мая в Киеве, а может даже и в Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
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