Холодная война 2.0. Путин проигнорировал конференцию в Мюнхене
Президент России на Мюнхенской конференции еще в 2007 году резко раскритиковал Запад, эксперты НСН полагают, что это послужило началом эпохи санкций.
Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Мюнхенская конференции пройдет в этом году онлайн 19-20 февраля. В ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. При этом пока не ясно, будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель.
Мюнхенская конференция считается одним из важнейших международных событий. В его форматах и на закрытых кулуарных встречах представители разных государств ведут обсуждения ключевых вопросов современного миропорядка. К примеру, именно в Мюнхене в 2020 году Армения и Азербайджан обсудили вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, а Россия и Украина — ситуацию в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса.
Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.
«С того самого времени, как российское руководство в лице Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку… с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — заявлял он.
При этом журналист подчеркнул, что, не являясь ни сторонником, ни противником Владимира Путина, стремится к объективной оценке. «Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал», — уточнял телеведущий на своем официальном сайте.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснял природу антироссийских санкций.
«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.
В администрации нового президента США уверены в необходимости дальнейших санкций против России. Такую позицию высказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, санкции позволят «привести Россию к ответственности» за деятельность ее властей. В частности, он назвал вмешательство в выборы США, инциденты с отвращением в Европе и кибератаки. Он отметил, что это не остановит Путина делать то, что США не нравится, однако позволит стране «занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения».
Председатель партии «За Правду», писатель Захар Прилепин заявил, что Путин совершил «максимальное количество поступков», чем «посадил под санкции» и себя, и всю элиту, сделав всех «невыездными».
«Россия без Путина может. Путин без России не может. Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых, неловких людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу», - считает писатель.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее перечислил возможных будущих президентов России. По мнению политика, в число возможных преемников Путина входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что в России нужно создать народную власть, подлинную демократию и новый патриотический курс, без которого нельзя сплотить общество и решать проблемы.
«Сегодня нас обложили санкциями, сегодня на нас идет дикая атака, сегодня неоглобалисты пришли к власти в США, они уже снесли Трампа, наплевав на демократию и жульническим образом отстранили Трампа и стоящий за ним национальный капитал. Сегодня глобалистский капитал уже объявил Россию врагом номер один. В этой связи от Путина требуется концепция нашего развития, формула прорыва в будущее. Частично он обозначил ее в своих посланиях Федеральному собранию – победить бедность, остановить вымирание, ввести Россию в пятерку развитых стран. Пока же вытащить страну из грязной ельцинской колеи не удалось», - сетует Зюганов.
По его словам, на коммунизм и православие сейчас идет атака. При этом лидер КПРФ согласился в этой связи с президентом РФ Владимиром Путиным, что не надо «зыркать по сторонам», кто там преемник, а нужно сплотиться и работать.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что еще не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.
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