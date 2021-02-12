Холодная война 2.0. Путин проигнорировал конференцию в Мюнхене

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мюнхенская конференции пройдет в этом году онлайн 19-20 февраля. В ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. При этом пока не ясно, будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель.

Мюнхенская конференция считается одним из важнейших международных событий. В его форматах и на закрытых кулуарных встречах представители разных государств ведут обсуждения ключевых вопросов современного миропорядка. К примеру, именно в Мюнхене в 2020 году Армения и Азербайджан обсудили вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, а Россия и Украина — ситуацию в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса.

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

«С того самого времени, как российское руководство в лице Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку… с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — заявлял он.