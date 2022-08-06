Турецкий расклад. Эрдоган стремится привести к переговорам Путина и Зеленского

О неэффективности российско-украинских переговоров говорили еще, когда они проводились, отметил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева», - объяснил он.