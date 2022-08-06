Турецкий расклад. Эрдоган стремится привести к переговорам Путина и Зеленского
Сможет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добиться переговоров между Россией и Украиной в Анкаре? О его целях в этом процессе заявили российские эксперты.
Турция готова стать площадкой для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил на переговорах с российским лидером глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
О неэффективности российско-украинских переговоров говорили еще, когда они проводились, отметил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева», - объяснил он.
Однако, России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.
«Нужно ездить, работать, встречаться, иначе с кем останется Россия, с одним Китаем? А вот когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Поэтому это так важно и это будет продолжаться - при том, что и с Турцией, и с Ираном очень непросто работать, там свои национальные интересы, которые совершенно не обязательно совпадают с Россией», - пояснил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова.
Эрдоган разыграл «турецкий гамбит» ради влияния на российско-украинские переговоры, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог-востоковед Андрей Чупрыгин.
«У Турции есть большой шанс заработать серьезные политические очки на фоне кризиса на Украине. Для этого Анкаре надо сохранить плотные рабочие отношения с Москвой», - объяснил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу лидеров России и Украины, рассчитывая усилить своё влияние в мировой политике. Так Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал его инициативу независимый политолог Дмитрий Орешкин.
«Он очень озабочен своим местом в истории. Но эта встреча никогда не состоится, потому что Путину совершенно не интересно встречаться с Зеленским. Зачем? Какой нужен Путину результат от Зеленского? Ему нужно, чтобы Зеленский исчез, а договариваться с ним о способах исчезновения вряд ли есть смысл», - отметил эксперт.
Политолог Марат Баширов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Запад не позволит Зеленскому остановить спецоперацию на Украине с помощью переговоров с Россией.
«Зеленский не собирается договариваться. Он, может быть, и хотел бы, но ему не позволяют. Он абсолютно управляемый. Поэтому, как шутили на Западе: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. К сожалению, это так. Если и будет разговор о мире и о том, как будет существовать Украина дальше, то не с Зеленским. Этот человек уже потерял возможности вести такие переговоры», - считает Баширов.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина не подает сигналов о наличии ответственной позиции по переговорам с Россией.
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