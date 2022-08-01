Эрдоган: Турция готова прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса

По словам президента, сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».

Ранее сообщалось, что договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна достигнута в ходе встречи представителей РФ, Украины, Турции и ООН.



Переговоры ООН, России, Украины и Турции по созданию Черноморского коридора для возобновления экспорта украинского продовольствия начались после того, как поставки были нарушены российско-украинским конфликтом.



