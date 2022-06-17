Песков: Москва не исключает переговоры с Киевом, но пока подвижек нет

В России не исключают возможности продолжения переговоров с Украиной. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Вместе с тем, он отметил, что никаких подвижек по этому вопросу пока нет.

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«Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет»,— сказал Песков.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ни Париж, ни Берлин не станут вести с Москвой переговоры по уступкам со стороны Киева. По его словам, украинское руководство должно само определиться, когда и при каких обстоятельствах вернётся за стол переговоров.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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