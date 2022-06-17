Песков: Москва не исключает переговоры с Киевом, но пока подвижек нет

В России не исключают возможности продолжения переговоров с Украиной. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Вместе с тем, он отметил, что никаких подвижек по этому вопросу пока нет.