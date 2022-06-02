Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры

Она отметила, что готовность Москвы к диалогу не означает, что Киев будут к нему уговаривать.

«Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен», - резюмировала Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, но украинские власти «морозят» переговоры, сообщает RT.

