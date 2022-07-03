Песков предупредил Киев о необходимости согласиться на условия Москвы

Песков, комментируя последние заявления Запада, отметил снижение интереса к мирному урегулированию ситуации на Украине.

«Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол [переговоров]. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — сказал Песков.

Песков также ответил на вопрос, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру. По мнению официального представителя Кремля, на Западе поменяли приоритеты, сделав ставку на продолжение конфликта.

«Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», — считает пресс-секретарь президента РФ.

Ранее турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган, сообщает сайт РБК, заявил, что Анкара продолжает прилагать все усилия для того, чтобы организовать прямые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

