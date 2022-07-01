Эрдоган: Турция настаивает на переговорах Путина и Зеленского
Анкара продолжает прилагать все усилия для того, чтобы организовать прямые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в пятницу заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган, сообщает сайт РБК.
«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — сообщил Эрдоган журналистам.
Турецкий лидер также отметил, что попытается договориться о личной встрече президентов РФ и Украины в Турции, где бы он смог с ними обсудить, среди прочего, и поставки зерна морским путём.
Ранее Эрдоган заявил, что в Европе поднялась паника из-за конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Украина объявила о создании «армии дронов»
- Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО
- В Нововоронеже установили новый памятник Алёнке
- Эрдоган: Турция настаивает на переговорах Путина и Зеленского
- Основанный Жириновским вуз назвали в его честь
- Аксенов объяснил учениями задымление в районе Крымского моста
- Медведев заявил, что антироссийские санкции снимать не будут
- Телеграм: Змеиный, дефолт и дешпицбергенизация Норвегии
- В Кремле отреагировали на возможное закрытие посольства РФ в Болгарии
- Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru