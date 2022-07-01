Эрдоган: Турция настаивает на переговорах Путина и Зеленского

Анкара продолжает прилагать все усилия для того, чтобы организовать прямые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в пятницу заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган, сообщает сайт РБК.

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — сообщил Эрдоган журналистам.