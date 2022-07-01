Эрдоган: Турция настаивает на переговорах Путина и Зеленского

Анкара продолжает прилагать все усилия для того, чтобы организовать прямые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в пятницу заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган, сообщает сайт РБК.

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — сообщил Эрдоган журналистам.

Глава МИД Турции провёл разговор с украинским коллегой

Турецкий лидер также отметил, что попытается договориться о личной встрече президентов РФ и Украины в Турции, где бы он смог с ними обсудить, среди прочего, и поставки зерна морским путём.

Ранее Эрдоган заявил, что в Европе поднялась паника из-за конфликта на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПутинПереговорыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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