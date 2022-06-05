Эрдоган считает, что в Европе поднялась паника из-за конфликта на Украине

Песков: Путин на следующей неделе примет в Москве нового лидера Туркменистана, а также проведет совещание по экономическим вопросам

Мурашко: в РФ под наблюдением врачей остаются около 100 тысяч пациентов c COVID-19 или переболевших им

Эрдоган: позиция Турции по расширению НАТО неизменна

Любимова: Народный артист РФ режиссёр Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет

Синоптик: в понедельник в Москве +20...+23 °С и без осадков