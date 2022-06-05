Эрдоган считает, что в Европе поднялась паника из-за конфликта на Украине
По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Европе паникует на фоне украинского кризиса. Соответствующее заявление он сделал на съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития, передает ТАСС.
«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса», — заявил президент Турции.
Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт вскоре завершится.
Ранее президент Турции в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова стать организатором трёхсторонней встречи с участием Украины, России и представителей Организации объединенных наций в Стамбуле.
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