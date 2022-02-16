Роль в истории. Эрдоган хочет свести Путина и Зеленского за одним столом

Политолог Дмитрий Орешкин оценил вероятность трёхсторонней встречи лидеров России, Украины и Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу лидеров России и Украины, рассчитывая усилить своё влияние в мировой политике. Так Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал его инициативу независимый политолог Дмитрий Орешкин.

«Он очень озабочен своим местом в истории. Но эта встреча никогда не состоится, потому что Путину совершенно не интересно встречаться с Зеленским. Зачем? Какой нужен Путину результат от Зеленского? Ему нужно, чтобы Зеленский исчез, а договариваться с ним о способах исчезновения вряд ли есть смысл. Зеленский усилил свои политические позиции, он набрал очень влиятельных союзников, получил практически бесплатно дополнительные деньги на обеспечение обороны от США и от Германии. Всё НАТО и всё общественное мнение консолидировано в интересах Украины. И встреча с Зеленским Путину совершенно не нужна. Это может быть воспринято как слабость», - отметил эксперт.

Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 16 февраля заявил о желании провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, чтобы узнать его отношение к возможности проведения трехсторонней встречи между президентами России, Украины и Турции в республике. Он озвучил эту идею, которую выдвинул ранее, на борту самолета по возвращении из ОАЭ.

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По словам турецкого лидера, Зеленский во время их недавних переговоров выразил положительное отношение к этой инициативе. «Если господин Путин тоже положительно отнесется к этой идее, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», - отметил Эрдоган. Он расценивает такую трёхстороннюю встречу в качестве серьезной возможности для снижения напряженности. Президент Турции назвал «плохим знаком» возможность войны в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял предложение Реджепа Эрдогана посетить Анкару, однако конкретные сроки пока не утверждены. Два лидера проговаривали возможные варианты в конце февраля, а также обсуждали и другие даты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПутинЭрдоган
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