Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Москва и Киев далеки от переговоров

«У них [Киева] есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки [от переговоров]», — рассказал дипломат в эфире подкаста The Dive.

Полянский подчеркнул, что украинская сторона делает лишь политические заявления о теоретической готовности вести переговоры с Москвой, «когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно». Дипломат заключил, что специальная военная операция РФ продолжается, пока у РФ нет реальных партнеров по переговорам.

