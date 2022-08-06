Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Москва и Киев далеки от переговоров
Украина не подает сигналов о наличии ответственной позиции по переговорам с Россией. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«У них [Киева] есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки [от переговоров]», — рассказал дипломат в эфире подкаста The Dive.
Полянский подчеркнул, что украинская сторона делает лишь политические заявления о теоретической готовности вести переговоры с Москвой, «когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно». Дипломат заключил, что специальная военная операция РФ продолжается, пока у РФ нет реальных партнеров по переговорам.
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