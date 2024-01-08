Цена вопроса? После Белгорода на Западе задумались о помощи Украине

Удары Украины по мирному Белгороду могут привести к сокращению западной помощи Киеву. В этом случае высока вероятность расплатиться территориями.



Страны Запада могут лишить Украину помощи и разорвать финансовые связи с ней, если Киев продолжит атаковать Белгород. Об этом заявила обозреватель телеканала LCI Магали Барте.

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По словам Барте, западные страны якобы не поддерживают стратегию Киева, которая приводит к гибели мирного населения. Для Украины стирается «грань между гражданскими лицами и военными целями», и это риск, который будут отслеживать партнеры.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий возложил ответственность за удар по мирному Белгороду 31 декабря на власти Украины и стран Запада.

«Кровь убитых мирных граждан, в том числе детей и женщин не только на руках подонка Зеленского и его трупы политических шутов. Она также на западных спонсорах, которые, хоть и из последних сил, но продолжают выделять военную помощь Украине (27 декабря ушел последний в этом году американский пакет в 250 млн долларов). Но все это не поможет им уйти от справедливого возмездия», – заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.

Страны, поддерживающие Украину, потратили на нее более 203 миллиардов долларов, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве также отметили, что на стороне Киева воевало 13,5 тысяч наемников из других стран.

«Уничтожено 5900 наемников, сбежало 5600 наемников, сейчас на стороне Украины воюет более 1900 наемников", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что больше всего наемников прибыло из Европы и стран Северной и Южной Америки.

Кроме того, иностранные государства поставили Украине более 23 тысяч беспилотников, больше 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения и свыше 200 единиц ЗРК.

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Российские военные также заявили, что в интересах украинской армии работает свыше 500 спутников США и стран НАТО - из них более 70 военных и разведывательных космических аппаратов, остальные - коммерческие двойного назначения. Также для ВСУ задействовано свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи.

По его словам, их общая стоимость превышает 24 млрд долларов.

Украинский лидер поблагодарил американские власти за помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги и поддержку со стороны Белого дома.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Kyiv Independent раскритиковал государства — членов Евросоюза, которые, по его словам, не могут адаптироваться к условиям полномасштабных военных конфликтов и не умеют участвовать в них.

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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, страны ЕС слишком много времени потратили на обсуждение поддержки Киева вместо практических действий. Кулеба отметил, что сегодня в Европе есть проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники. Украинский министр объяснил это тем, что война крайне непопулярна на территории Евросоюза.

Кулеба также посетовал на отсутствие единого подхода в США и странах Евросоюза и США, а также на протекционизм в оборонной сфере среди западных стран.

За 2023 год объем помощи западных стран Украине сократился почти на 90%, сообщила газета Financial Times (FT).

Издание сослалось на данные Кильского института мировой экономики.

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Газета объяснила, что данные Кильского института пока не учитывают тот факт, что США и Евросоюз так и не одобрили выделение дополнительных ассигнований на поддержку Украины.

В госбюджете Украины дыры закрывают с помощью финансирования Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александры Устиновой.

По ее словам, в случае прекращения помощи от Вашингтона Киев будут вынужден обращаться с протянутой рукой к странам G7.

Также она указала, что украинские власти понимают, что нужно готовиться к «оборонной войне», о контрнаступлении речи не идет.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев 28 декабря заявлял, что Киев будет терять территории, если не получит военную помощь от Вашингтона. По его словам, некоторые командиры и солдаты ВСУ сообщили, что дефицит заставил их свернуть ряд операций и перейти к стратегии обороны.

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Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.

«Контратаки ВСУ идут регулярно и на авдеевском направлении, и на артемовском. Другой вопрос, что ресурсов на полноценные контратаки у украинской армии сегодня нет. Они не подняли лапки и сдаются, у них есть по-прежнему возможность вести оборонительные бои, но наступательный потенциал утерян. Инициатива на нашей стороне, мы сегодня имеем возможность создавать точки напряжения для противника сразу на нескольких направлениях: это и купянское, и артемовское, и, естественно, авдеевское», - сказал Коц.

Между тем, во всем мире обсуждают последствия полного отказа Запада от поддержки Украины. Киевский аналитик Алексей Кущ в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил, что лишившись поддержки Запада, Киев не продержится больше года. По его словам, Украина лишь теоретически может продержаться самостоятельно от шести месяцев до года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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