Песков: Средства для Украины продлевают конфликт

По его словам, происходящее на поле боя говорит о невозможности поражения России. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги саммита G7, на котором было высказано намерение продолжать поддержку Киева.

«Но сейчас они обрамлены потугами с финансированием», — отметил Песков, указав, что с этим есть проблемы. Прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего «сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

