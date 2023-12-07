Песков: Средства для Украины продлевают конфликт
Запад говорит, что хотел бы скорее закончить конфликт вокруг Украины, однако отправляя деньги в топку войны, только продлевают ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, происходящее на поле боя говорит о невозможности поражения России. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги саммита G7, на котором было высказано намерение продолжать поддержку Киева.
«Но сейчас они обрамлены потугами с финансированием», — отметил Песков, указав, что с этим есть проблемы. Прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего «сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны», — отметил Песков.
Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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