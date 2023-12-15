Телеграм: Путин подвел итоги, а Зеленского подвели в США
"Прямая линия" президента Путина, открытие аэропорта в Краснодаре и неудачный визит президента Зеленского в США стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его линия
В четверг Владимир Путин пообщался с гражданами и журналистами в новом формате, который объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. Встреча была посвящена итогам года и продлилась более четырех часов.
Политолог Максим Григорьев обращает внимание на приоритеты президента:
«То, что Президент начал прямую линии с тематики суверенитета – само по себе показательно. Это означает, что все линии на его обеспечение будут иметь приоритет на много лет вперед: суверенитет внешний, суверенитет общественный, суверенитет в сфере экономики, технологический суверенитет».
«Птичья ягода» радуется отсутствию сенсаций:
«Тут нужно доработать, там додавить. Но сенсационного ничего. И знаете, это прекрасно! Как же я рада вопросам про яйца, ремонт спортзалов, искусственный интеллект и выплату пособий, потому что это все больше не про выживание нации, а про обустройство быта, образование, развитие. После ковидов, войн, санкционной турбулентности, болезненных ударов и предательств тех, кого принято было считать своими, мы наконец-то пришли в ту точку, в которой вдруг осознали: "Погодите-ка, да мы же справляемся!" Мы больше не стоим на краю неизвестности, и все идет своим чередом. Медведь уселся на своей территории, поедает малину и блаженно жмурится, а вокруг мечется с воплями ощипанное воронье и решительно ничего не может с этим сделать, совершенно не представляя, как сдвинуть с места огромного зверя. Да, СВО еще не закончена, а впереди у нас много работы и трудностей, но теперь они ясно обозначены, известны и понятны. И это все больше не похоже на прыжок в бездну с неясными последствиями».
«Мейстер» отмечает, что за прямой линией российского президента внимательно следили на Украине:
«Штатных украинских пропагандистов порвало от прямой линии с Владимиром Путиным. Шарий смеется с провокационных вопросов, высвечивавшихся на экране во время эфира, но признает, что все демократично – вопросы не цензурируют. Ему горестно вторит Арестович: сетует, что на Украине назвать русских и украинцев братьями или использовать триколор в качестве фона для выступления значит подписать себе смертный приговор. А в России – ничего, говорят, и даже от мелькнувшего за спиной желто-синего фона никто не ужаснулся. Их можно понять: когда все оппозиционные СМИ в стране закрыты, оппонентам шлют подарки с взрывчаткой, а цитировать в прямом эфире Адольфа Эйхмана безопаснее, чем говорить по-русски, невольно начнешь чувствовать себя неуютно. Даже если ведешь себя "правильно". Никогда ведь не угадаешь, кто следующий попадет под каток репрессивной машины обреченного, а потому особенно опасного украинского тоталитаризма».
Губернатор Смоленской области Василий Анохин пишет о вовлеченности президента в разные аспекты жизни страны:
«Это общение – пример того, как власть должна вести диалог с гражданами. Прямо, честно и откровенно. Мы все в очередной раз увидели, что наш национальный лидер открыт к разговору с разными группами населения и внимателен к их запросам. Владимир Владимирович осветил множество тем, которые сегодня волнуют наших сограждан, а также сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. В том числе по различным аспектам региональной повестки. Ни одна из болевых точек не остается без его внимания. Это является основой эффективного руководства страной».
«Темник» резюмирует:
«Гибридная прямая линия сохранила знакомую интенцию – психотерапевтическую. Минимум агрессии, максимум умеренного оптимизма на основе фактов. Что особенно уместно на фоне де-факто избирательной кампании Путина. Содержательно прямая линия тоже сохраняет знакомые черты. Это сигналы Западу, напоминания аудитории об основных политических нарративах (на внешнем и на внутреннем треках), разруливание частных вопросов (этим в большей степени займется Народный фронт). Ну и замечены ростки политико-экономических решений в рамках избирательной кампании. Главной особенностью нынешней прямой линии стали вопросы касательно СВО. Путин показал приоритетность этих вопросов и ответил на самые распространенные из них (вторая волна мобилизации, выплаты, оформление чвкашников)».
Конституция и её юбилей
12 декабря в России отметили День Конституции. Основному закону исполнилось 30 лет: его приняли на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
«Доктор Z прописал» вспоминает тот год:
«Конечно, следует помнить о том, в каких условиях принимался Основной закон. В непростых, мягко говоря. В работе над конституцией участвовали люди, которые в значительной степени ориентировались на Запад. Потому, в общем-то, понятно, почему в Конституции были закреплены принципы, больше соответствовавшие положению дел в стране в начале 90-х. В 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина в Основной закон были внесены поправки, в которых были отражены важнейшие пункты – о детях, браке, семье, социальных гарантиях, труде, русском языке и историческом пути нашей страны. И благодаря этим поправкам российская Конституция стала законом, который отражает интересы и ценности народного большинства».
Сенатор Андрей Шохин поздравляет сограждан:
«Конституция имеет прямое действие – ее нормы непосредственным образом касаются всех, служат крепким фундаментом в повседневной жизни. Как отметил Владимир Путин, "каждое слово Конституции России имеет огромное значение". Одним из важных для будущего страны является положение о том, что государство создает условия, способствующие всестороннему развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Правильно, что подрастающее поколение – в приоритете. Дорогие друзья, поздравляю вас с важной датой! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо родной земли!»
«Бердянск студенческий» пишет о том, как отметили праздник в Запорожской области:
«12 декабря в Азовском государственном педагогическом университете в рамках Всероссийской акции, приуроченной к празднованию 30-летия Конституции Российской Федерации, прошел урок-лекторий. Старший преподаватель кафедры истории и обществоведческих наук факультета физико-математических наук, экономики и права АГПУ Вадим Раймер рассказал студентам об истории создания Конституции, о том, как сегодня охраняются и соблюдаются статьи основного закона России. Обсудил с ребятами новые способы понимания и историческую ценность Конституции. День Конституции – один из главных праздников в нашей стране. Он олицетворяет торжество закона в стране, а сама Конституция объединяет всех людей в единый народ!»
«Русский дом» рассказывает историю праздника:
«Праздник существовал еще в СССР, однако со временем и его дата, и сам закон изменились. Попытки принять Конституцию предпринимались еще при Российской империи, но первая полноценная Конституция была принята в РСФСР 10 июля 1918 года. Она состояла из 17 разделов и 90 статей. Затем в СССР были приняты три Конституции – в 1924, 1936 и 1977 годах. Последняя с поправками официально действовала до 1991-го. День Конституции в СССР с 1936 до 1977 года отмечали 5 декабря, в дату принятия документа. В 1977 году праздник перенесли на 7 октября. После распада СССР новая Конституция России была одобрена на всеобщем голосовании 12 декабря 1993 года. Полный текст Основного закона страны был опубликован 25 декабря. Через год президент России подписал указ, установивший 12 декабря как государственный праздник. Конституция 1993 года с многочисленными поправками действует до сих пор».
«Мышь в овощном» рассуждает о возможности новых конституционных изменений:
«За прошедшие три десятка лет многое изменилось. Россия, в начале 1990-х стоявшая на грани распада, принципиально укрепила свой суверенитет и не собирается на этом останавливаться. А Основной Закон усилиями небезразличных граждан стал совершеннее, в гораздо большей степени отвечая и внутри- и внешнеполитическим реалиям нашего времени. Могут ли быть внесены в текст Конституции какие-то изменения в будущем? Мы верим в это, в первую очередь применительно к Статье 65: процесс освобождения русских земель от оккупации доложен быть продолжен. Но и другие изменения представляются нам возможными: мир меняется, и нет ничего дурного в том, чтобы корректировать правила в соответствии с реалиями. Главное – чтобы данный процесс шел бы в соответствии с волей народа России и был бы направлен ему на благо».
Краснодар и его аэропорт
Сегодня аэропорт Пашковский в Краснодаре открывают для тестового полета. Решение о возобновлении работы аэропорта, закрытого в целях безопасности после начала военной спецоперации, будет принято после этого рейса.
«АДЕКВАТ Z» мечтает о том, что за краснодарским аэропортом последуют другие:
«Закрытие с началом дебандеризации аэропортов юга страны основных мотивов имело два. Высвободить воздушное пространство для беспрепятственной работы наших ВКС и исключить риски террористических, ракетных или беспилотных, ударов хохлов. Раз о Краснодаре заговорили в практической плоскости, значит, конкретно для него эти обстоятельства можно считать отпавшими, что подтверждено всеми заинтересованными ведомствами. Иначе тема и не пошла бы в работу. Насколько могу судить по обоим названным пунктам, если с Краснодаром все будет в порядке, следующими кандидатурами на открытие могут выглядеть Элиста и, может, даже Геленджик».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечает, что вопрос об открытии аэропорта был поднят на прямой линии Владимира Путина:
«Руководитель телеканала "Краснодар" Максим Жмутский поднял вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре. Понимаю, что этот вопрос волнует жителей и гостей региона. Согласен с Президентом, на первом месте должна быть безопасность полетов для граждан. В зимний курортный сезон мы ожидаем около 2,5 миллионов туристов. Конечно, открытие воздушной гавани существенно упростит посещение Кубани для тысяч гостей нашего региона».
«Путешествия Котяры» пишут о новом маршруте:
«Стал известен новый маршрут, по которому будут летать самолеты, если аэропорт в Краснодаре откроют в ближайшие дни: займет он более 4 часов, так как он будет огибать всю южную России часть через Каспийское море, а далее идти вдоль Кавказских гор! <…> Кстати, по той же траектории попадают в российскую столицу рейсы из Сочи. Но это в любом случае лучше, чем отсутствие рейсов вообще!»
«2DaysTrip | Короткие путешествия» радуются:
«О готовности летать в Краснодар уже заявили несколько авиакомпаний. К слову, есть неофициальная информация о том, что первое время аэропорт будет работать только в дневное время и только по внутренним маршрутам – в Москву и Санкт-Петербург. Хотя официального подтверждения открытия пока нет, но есть большая вероятность, и это радует».
Зеленский и его финансы
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где встретился с представителями оборонных компаний, выступил перед Сенатом, провел переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а затем с президентом Джо Байденом. Главная цель визита осталась недостигнутой – Конгресс снова отказался одобрить выделение Киеву 61 млрд долларов. Республиканцы требуют усиления мер безопасности на границе с Мексикой и без этого не поддержат финансирование Украины.
Журналист Валентин Богданов считает, что Зеленский приезжал не за деньгами:
«В повестке палаты представителей конгресса США до конца года значатся только слушания в комитетах и рассмотрения законопроектов, которые никак с помощью Украине не связаны. То есть никакого голосования по военному пакету Киеву до конца года на Капитолийском холме не будет. То есть Зеленский, как и предполагал ранее, приехал не за деньгами, а вызван был Байденом на ковер для иных целей. Скоро поймем, для каких».
«Невольфович» выдвигает свою версию причин для вызова Зеленского в Вашингтон:
«Тема американского проигрыша на Украине сильно бьет по команде Байдена, учитывая запланированные на осень 2024 года президентские выборы. Согласно опросу, Трамп впервые обошел Байдена в предвыборных рейтингах: за Трампа проголосовали бы 47% американцев, за Байдена – 43%. Команде Байдена нужно сохранить лицо или то, что от него осталось. От темы Украины на Западе устали, тем более на фоне провального контрнаступа и израильско-палестинского конфликта. Чтобы убедить своих сторонников, а также украинские элиты и диаспоры, что их не бросили, Зеленского срочно отозвали в Вашингтон. Как черт из табакерки, появилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая на встрече с Зеленским наобещала, что для Украины вновь будет пересмотрена кредитная программа, и Киев получит очередной кабальный транш в размере $900 млн. В 2024 году Украина должна получить еще $5,4 млрд "при выполнении условий программы". Под программой, видимо, понимается продолжение войны до последнего украинца. Что из того следует? Визит Зеленского в США – это фарс. Теперь перед администрацией Белого дома появилась новая задача – как сделать так, чтобы закрытие проекта "Украина" не пошло по афганскому сценарию, завершившимся позорным бегством».
Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов. «Мюсли вслух» отмечают, что это капля в море:
«Очень неудачный день для террориста Зеленского: 200 млн долларов от Байдена – это менее половины процента от первоначального пакета помощи, на который рассчитывал киевский режим, и который пока заблокировал Конгресс. Спикер Палаты представителей, республиканец Джонсон после встречи с Зеленским ("главным мечтателем года", по версии издания Politico) не изменил своего мнения по помощи Украине: "Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности". Жесткий клинч американских элит продолжается. В преддверии президентских выборов-2024 респам нужно выполнять обещания избирателям и решать вопрос с катастрофической ситуацией на южной границе страны, тогда как демам она нужна нараспашку, чтобы привлекать голоса нелегальных мигрантов, и деньги для Украины здесь оказываются в центре бескомпромиссного политического торга. Украинцы нынче дешевы, в конце этого года они фактически бесплатно умирают за интересы США».
«Неудаща» считает, что все решится в январе:
«Неожиданный приезд Владимира Зеленского в США, который устроили помощники Джо Байдена, скорее разозлил республиканцев. Они обвинили президента Украины в попытках устроить "буллинг" своему спикеру – и силой заставить его выдать транши. Тем не менее, Белый дом знал, на что шел: политтехнологи Демпартии просто попытались переложить всю ответственность на оппонентов, обвинив республиканцев в спекулятивной связке украинского и миграционного вопросов. Впрочем, Зеленскому от этого не легче – оружия ему в нужных объемах не дадут. Что-то, безусловно, он получит – в рамках уже согласованных бюджетов, плюс кредит в 900 млн долларов от Международного валютного фонда (под зверский процент). На поддержку штанов пока хватит. В январе американцы вернутся к дискуссии, и вот если за первый месяц 2024 года не договорятся – вот это уже будет критично».
«Всевидящее око» наблюдает за тем, как выкручиваются американские журналисты:
«Американские СМИ пытаются выжать хоть немножко оптимизма из визита наркофюрера Гниды в Вашингтон. Но не получается – в Конгрессе слишком сильны позиции республиканцев, считающих, что вкладывать деньги в режим Зеленского – все равно, что топить ими камин. Журналистам, которые пишут об этом "историческом событии", не позавидуешь – очевидно, что Зеленский уедет на Украину с пустыми руками, но как написать об этом, не рискуя получить выговор от редактора? Вот акулы пера и гиены клавиатуры и стараются кто во что горазд. "Сенатор Дик Дурбин вышел со встречи с Зеленским "разгневанным и разочарованным", – пишут Кейт Сантализ и Ребекка Шабад на сайте NBC News. Демократ из Иллинойса заявил журналистам, что "зол на то, что мы рассматриваем возможность ухода из Украины в этот исторический момент". Изящно, правда? Почти прямым текстом написали, что денег пану Гниде больше не дадут, но к авторам не придерешься – речь-то о реакции сенатора Дурбина. Вот что значит опыт!»
Болгария и её память
Во вторник в Софии начался демонтаж памятника Советской армии, установленного в 1954 году. В МИД РФ назвали действия болгарских властей варварскими.
«338» называет снос монумента ожидаемым:
«Борьба с символами сама собою не остановится. Особенно если эту борьбу ведут для того, чтобы потешить господина. Ожидаемо и то, что ряд российских ЛОМов в традиционном стиле решили во всем повинить "братушек-болгар", добавив к ним побольше нелестных эпитетов и выражений. Впрочем, эти ЛОМы едва ли завтра вспомнят то, о чем писали. Болгары в своей массе вообще ни при чем. Или прикажете болгарскому населению встать кольцом вокруг мемориала и стоять, пока либо кровь не прольется, либо решение о демонтаже не отменят? У всякого действия есть свои субъекты. Если не заказчики, то исполнители, провокаторы, зачинщики. Такими выступили детки болгарской коммунистической номенклатуры. Фамилии давно известны. Как и то, что служат они не интересам Болгарии и болгарского народа. Исак Паси. Мартин Заимов. Иван Крастев. Дедам даже не надо в гробу переворачиваться от своих внучат, которые продали страну».
Блогер из Болгарии Варя Давыдова пишет о столкновениях защитников и противников памятника:
«Полиция выставила небольшой кордон между двумя группами, которые обменивались выкриками, такими как "красный мусор", "фашисты", "гендеристы" и "НАТО вон". Это продолжалось недолго. Эскалации между двумя группами не произошло. Ночью территорию вокруг памятника охраняли десятки полицейских. Эта акция вызвала реакцию со стороны других политиков. Лидер БСП [Болгарской соцпартии] Корнелия Нинова резко заявила о том, что из ее партии были избиты депутаты. <…> "В данный момент депутаты дерутся перед памятником Советской Армии. Мои депутаты сейчас находятся в больнице с пораненными руками, а мы размышляем о единстве нации и о том, какое будущее мы рисуем для Болгарии. Я уверена, что у каждого из вас есть своя позиция по поводу мемориала Советской Армии. Наша же заключается в том, что каждый памятник – это частица истории Болгарии", – сказала вчера Корнелия Нинова».
Украинский политик Николай Дульский отмечает, что болгарский политик назвал снос памятника фашизмом:
«Властям пришлось выставить заграждение из силовиков, поскольку местные жители собрались на акцию протеста против сноса памятника. Туда же стянулись представители нескольких политических партий, а зампредседателя социалистов Георгий Свиленский даже получил травму руки, когда пытался прорваться через полицейское заграждение. "Что происходит, так это то, что мы восстанавливаем фашизм в Болгарии, потому что для группы людей этот памятник символизирует черную страницу в истории Болгарии, но в конце концов он символизирует победу над фашизмом, это концепция самого памятника", – заявил политик Деян Николов».
«BEREZINA» размышляет о том, как далеко способны зайти болгарские русофобы:
«Власти самой несчастной (без кавычек) страны Европы, по данным Евростата, – Болгарии – нашли способ сделать своих граждан счастливее. Поддавшись восточноевропейскому тренду бреду, навязываемому из Брюсселя, что "во всех бедах ЕС виновата Россия", решили стереть память о тех, кто спас страну от фашистской оккупации. Третий рейх что ли или загибающийся "европейский эдем" милее? Так или иначе, но в Софии начался демонтаж известного памятника советским воинам-освободителям. Его режут по частям не более 4 тонн каждая (уже отрезали руку с автоматом ППШ), хотя градоначальники клялись, что переместят памятник в музей. Неужели у "братушек" дойдут руки и до "Алеши" – того самого русского солдата над горе в Пловдиве, песня о котором долгие годы была гимном болгаро-советской дружбы. Таких попыток было уже три. Настоящие братушки-болгары пока все блокировали».
Российский спортсмен и политик Дмитрий Носов признается, что новость о сносе памятника привела его в ярость:
«Это памятник советским солдатам. В странах бывшего Советского Союза погибло огромное количество наших дедов и прадедов. В числе прочих были узбеки, таджики, азербайджанцы, латыши и т. д. Это наша общая память. Наши общие деды покоятся в братских могилах. Я не говорю о том, что сейчас происходит на Украине, там другая история. Но что касается других стран, складывается ощущение, что сохранение истории и подвиги наших предков интересны только России. Почему о случившемся молчат другие государства? По сути, это плевок им в лицо. И безразличие к тому, что сделали их деды. Почему так происходит? Кто может дать ответы на эти вопросы?»
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