Телеграм: Путин подвел итоги, а Зеленского подвели в США

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В понедельник президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где встретился с представителями оборонных компаний, выступил перед Сенатом, провел переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а затем с президентом Джо Байденом. Главная цель визита осталась недостигнутой – Конгресс снова отказался одобрить выделение Киеву 61 млрд долларов. Республиканцы требуют усиления мер безопасности на границе с Мексикой и без этого не поддержат финансирование Украины.

Журналист Валентин Богданов считает, что Зеленский приезжал не за деньгами:

«В повестке палаты представителей конгресса США до конца года значатся только слушания в комитетах и рассмотрения законопроектов, которые никак с помощью Украине не связаны. То есть никакого голосования по военному пакету Киеву до конца года на Капитолийском холме не будет. То есть Зеленский, как и предполагал ранее, приехал не за деньгами, а вызван был Байденом на ковер для иных целей. Скоро поймем, для каких».

«Невольфович» выдвигает свою версию причин для вызова Зеленского в Вашингтон:

«Тема американского проигрыша на Украине сильно бьет по команде Байдена, учитывая запланированные на осень 2024 года президентские выборы. Согласно опросу, Трамп впервые обошел Байдена в предвыборных рейтингах: за Трампа проголосовали бы 47% американцев, за Байдена – 43%. Команде Байдена нужно сохранить лицо или то, что от него осталось. От темы Украины на Западе устали, тем более на фоне провального контрнаступа и израильско-палестинского конфликта. Чтобы убедить своих сторонников, а также украинские элиты и диаспоры, что их не бросили, Зеленского срочно отозвали в Вашингтон. Как черт из табакерки, появилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая на встрече с Зеленским наобещала, что для Украины вновь будет пересмотрена кредитная программа, и Киев получит очередной кабальный транш в размере $900 млн. В 2024 году Украина должна получить еще $5,4 млрд "при выполнении условий программы". Под программой, видимо, понимается продолжение войны до последнего украинца. Что из того следует? Визит Зеленского в США – это фарс. Теперь перед администрацией Белого дома появилась новая задача – как сделать так, чтобы закрытие проекта "Украина" не пошло по афганскому сценарию, завершившимся позорным бегством».

Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов. «Мюсли вслух» отмечают, что это капля в море:

«Очень неудачный день для террориста Зеленского: 200 млн долларов от Байдена – это менее половины процента от первоначального пакета помощи, на который рассчитывал киевский режим, и который пока заблокировал Конгресс. Спикер Палаты представителей, республиканец Джонсон после встречи с Зеленским ("главным мечтателем года", по версии издания Politico) не изменил своего мнения по помощи Украине: "Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности". Жесткий клинч американских элит продолжается. В преддверии президентских выборов-2024 респам нужно выполнять обещания избирателям и решать вопрос с катастрофической ситуацией на южной границе страны, тогда как демам она нужна нараспашку, чтобы привлекать голоса нелегальных мигрантов, и деньги для Украины здесь оказываются в центре бескомпромиссного политического торга. Украинцы нынче дешевы, в конце этого года они фактически бесплатно умирают за интересы США».

«Неудаща» считает, что все решится в январе:

«Неожиданный приезд Владимира Зеленского в США, который устроили помощники Джо Байдена, скорее разозлил республиканцев. Они обвинили президента Украины в попытках устроить "буллинг" своему спикеру – и силой заставить его выдать транши. Тем не менее, Белый дом знал, на что шел: политтехнологи Демпартии просто попытались переложить всю ответственность на оппонентов, обвинив республиканцев в спекулятивной связке украинского и миграционного вопросов. Впрочем, Зеленскому от этого не легче – оружия ему в нужных объемах не дадут. Что-то, безусловно, он получит – в рамках уже согласованных бюджетов, плюс кредит в 900 млн долларов от Международного валютного фонда (под зверский процент). На поддержку штанов пока хватит. В январе американцы вернутся к дискуссии, и вот если за первый месяц 2024 года не договорятся – вот это уже будет критично».

«Всевидящее око» наблюдает за тем, как выкручиваются американские журналисты:

«Американские СМИ пытаются выжать хоть немножко оптимизма из визита наркофюрера Гниды в Вашингтон. Но не получается – в Конгрессе слишком сильны позиции республиканцев, считающих, что вкладывать деньги в режим Зеленского – все равно, что топить ими камин. Журналистам, которые пишут об этом "историческом событии", не позавидуешь – очевидно, что Зеленский уедет на Украину с пустыми руками, но как написать об этом, не рискуя получить выговор от редактора? Вот акулы пера и гиены клавиатуры и стараются кто во что горазд. "Сенатор Дик Дурбин вышел со встречи с Зеленским "разгневанным и разочарованным", – пишут Кейт Сантализ и Ребекка Шабад на сайте NBC News. Демократ из Иллинойса заявил журналистам, что "зол на то, что мы рассматриваем возможность ухода из Украины в этот исторический момент". Изящно, правда? Почти прямым текстом написали, что денег пану Гниде больше не дадут, но к авторам не придерешься – речь-то о реакции сенатора Дурбина. Вот что значит опыт!»

