СМИ: Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров
Власти США и Европейских стран на фоне провала контрнаступления Украины и проблем с финансированием перевели внимание с военной поддержки Киева на улучшение позиций в возможных переговорах с Москвой о прекращении боевых действий, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в течение двух лет президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский были сосредоточены на том, чтобы вытеснить российские войска с Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции. Переговоры вероятнее всего будут включать передачу части территории Украины России. Также Запад исходит из погодных условий: начинать наступление в ближайшие два-три месяца будет труднее.
Ранее стало известно, что западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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