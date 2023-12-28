СМИ: Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров

По данным издания, в течение двух лет президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский были сосредоточены на том, чтобы вытеснить российские войска с Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции. Переговоры вероятнее всего будут включать передачу части территории Украины России. Также Запад исходит из погодных условий: начинать наступление в ближайшие два-три месяца будет труднее.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

