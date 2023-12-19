Рада: Украина живет с протянутой рукой

По ее словам, в случае прекращения помощи от Вашингтона Киев будут вынужден обращаться с протянутой рукой к странам G7. Говоря о том, что будет, если американский Конгресс до Рождества не проголосует за пакет помощи Украине, парламентарий заявила, что будет крайне сложно.

Также она указала, что украинские власти понимают, что нужно готовиться к «оборонной войне», о контрнаступлении речи не идет.

Ранее стало известно, что в Сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

