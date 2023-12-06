«Сумасшествие и позор!»: В США спор о продлении помощи Киеву закончился скандалом

В США спор о выделении дальнейшей помощи Украине достиг апогея на фоне внутренних политических разногласий. Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил обращение к Сенату США, во время которого должен был объяснить необходимость принятия нового пакета помощи.

Американский телеканал CNN открыто признает, что ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины начинает срабатывать, так как Вашингтон уже прямо заявляет о том, что бюджет на Украину исчерпан.

СЕКРЕТНЫЙ БРИФИНГ СОРВАН

Основным камнем преткновения в благородной позиции США по украинскому вопросу стала рациональность республиканцев. Демократы собрали «секретный брифинг» в надежде убедить оппонентов в своей правоте, но план, кажется, провалился.

Сенаторы-республиканцы просто покинули брифинг, так как не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни.