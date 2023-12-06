«Сумасшествие и позор!»: В США спор о продлении помощи Киеву закончился скандалом
Владимир Зеленский в последний момент отменил обращение к Сенату США, в котором и без того царила «раздражительная» атмосфера.
В США спор о выделении дальнейшей помощи Украине достиг апогея на фоне внутренних политических разногласий. Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил обращение к Сенату США, во время которого должен был объяснить необходимость принятия нового пакета помощи.
Американский телеканал CNN открыто признает, что ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины начинает срабатывать, так как Вашингтон уже прямо заявляет о том, что бюджет на Украину исчерпан.
СЕКРЕТНЫЙ БРИФИНГ СОРВАН
Основным камнем преткновения в благородной позиции США по украинскому вопросу стала рациональность республиканцев. Демократы собрали «секретный брифинг» в надежде убедить оппонентов в своей правоте, но план, кажется, провалился.
Сенаторы-республиканцы просто покинули брифинг, так как не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни.
А лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 60 миллиардов долларов на помощь Киеву.
Напомним, что «в обмен» на принятие нового пакета помощи республиканцы хотят, чтобы демократы и Белый дом пошли на серьезные уступки в иммиграционной политике, остановив рост числа мигрантов, пересекающих границу США с Мексикой. Этот вопрос никак не был решен, демократы не предложили никакого компромиссного решения.
На «секретном» мероприятии в целом наблюдалась «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщил в соцсети X старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.
Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси дал интервью Такеру Карлсону, в котором заявил, что «США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на собственные мосты и дороги, а Киев еще и попросит восстановить ее за американский счет».
По его словам, «деньги для Киева возвращаются американскому ВПК, но оседают в карманах владельцев акций оборонных компаний, которых немало и среди конгрессменов».
БАЙДЕН: СУМАСШЕСТВИЕ И ДНО
Белый дом продолжает настаивать на своем. Американский президент Джо Байден назвал ситуацию с несогласованием помощи Украине «сумасшествием».
«Провал в вопросе поддержки Украины - это сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», - цитирует его пресс-пул Белого дома.
Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что конгрессмены, отказывающиеся поддержать выделение денег Украине, выступают за «улучшение стратегической позиции Путина».
Соединенные Штаты достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, помощь Украине на исходе, страну ждет «тяжелая зима», согласование нового пакета помощи признано критически важным для Киева.
ЗЕЛЕНСКИЙ: СЮРПРИЗ И ПОЗОР
При этом эксперты отмечают, что разногласия политических сил в США достигли своего предела, так как украинский лидер Владимир Зеленский отказался от своих привычных уговоров в адрес республиканцев.
«Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах!», - написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X, отметив, что Зеленского использовали и бросили.
Пока не добилась нужного результата в США и украинская делегация в лице «Слуг народа», приехавшая объяснять, как важно поддерживать Украину и дальше. Украинский журналист Анатолий Шарий в связи с этим заявил, что «десанту» народных депутатов Украины настоятельно намекают на то, что пора домой.
«Пока что это самый позорный визит и самая позорная попытка выступления Зеленского», - написал он.
При этом, по данным Reuters, Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 6 декабря.
«Отмененный» на Украине экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее описал ситуацию для Украины как критическую.
«Без американских поставок есть угроза обрушения фронта. Тяжесть подобного сценария трудно себе представить. Американские поставки зависят сегодня от позиции Республиканской партии», - написал он, добавив, что руководство Украины по большей степени само во всем виновато.
Еще в феврале член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отмечал, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
По его словам, на этом фоне Владимир Зеленский даже проводил «чистку» среди чиновников по просьбе США.
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