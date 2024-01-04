«Наемники и $203 миллиарда»: Минобороны России назвало «цену» поддержки Украины
В Минобороны России заявили, что сейчас Украину поддерживают 54 страны.
Страны, поддерживающие Украину, потратили на нее более 203 миллиардов долларов, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отметили, что на стороне Киева воевало 13,5 тысяч наемников из других стран.
«Уничтожено 5900 наемников, сбежало 5600 наемников, сейчас на стороне Украины воюет более 1900 наемников", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что больше всего наемников прибыло из Европы и стран Северной и Южной Америки.
Кроме того, иностранные государства поставили Украине более 23 тысяч беспилотников, больше 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения и свыше 200 единиц ЗРК.
Российские военные также заявили, что в интересах украинской армии работает свыше 500 спутников США и стран НАТО - из них более 70 военных и разведывательных космических аппаратов, остальные - коммерческие двойного назначения. Также для ВСУ задействовано свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи.
НЕ КАЖДЫЙ ПОТЯНЕТ
В Белом доме заявили, что у них больше нет денег на помощь Украине — даже предыдущий пакет еще не смогли доставить. США больше не имеют достаточного финансирования, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN в свою очередь рассказал, что власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, в Киеве рассчитывают, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку.
В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи. По его словам, их общая стоимость превышает 24 млрд долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru