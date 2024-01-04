«Наемники и $203 миллиарда»: Минобороны России назвало «цену» поддержки Украины

В оборонном ведомстве также отметили, что на стороне Киева воевало 13,5 тысяч наемников из других стран.



«Уничтожено 5900 наемников, сбежало 5600 наемников, сейчас на стороне Украины воюет более 1900 наемников", — заявили в ведомстве.



Отмечается, что больше всего наемников прибыло из Европы и стран Северной и Южной Америки.



Кроме того, иностранные государства поставили Украине более 23 тысяч беспилотников, больше 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения и свыше 200 единиц ЗРК.



Российские военные также заявили, что в интересах украинской армии работает свыше 500 спутников США и стран НАТО - из них более 70 военных и разведывательных космических аппаратов, остальные - коммерческие двойного назначения. Также для ВСУ задействовано свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи.