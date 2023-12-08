Военкор Коц: Украина утратила возможность наступать
Ситуация в Запорожье стала заметно легче, Россия захватила инициативу на нескольких направлениях, однако ВСУ еще «не подняли лапки», сказал в эфире НСН Александр Коц.
Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.
Ранее Коц сообщил об успехах российской армии на авдеевском направлении, отметив, что «бегства» ВСУ там пока нет.
«Контратаки ВСУ идут регулярно и на авдеевском направлении, и на артемовском. Другой вопрос, что ресурсов на полноценные контратаки у украинской армии сегодня нет. Они не подняли лапки и сдаются, у них есть по-прежнему возможность вести оборонительные бои, но наступательный потенциал утерян. Инициатива на нашей стороне, мы сегодня имеем возможность создавать точки напряжения для противника сразу на нескольких направлениях: это и купянское, и артемовское, и, естественно, авдеевское», - сказал Коц.
По его словам, из-за этого российским войскам стало намного легче на запорожском направлении.
«Противник вынужден перебрасывать с разных направлений укрепление на эти точки напряжения. Например, сейчас намного легче стало на запорожском направлении: в районе Пятихаток вообще, если один раз выстрелит украинская артиллерия, это уже событие. При этом на авдеевском и артемовском направлениях наоборот артиллерия не смолкает с обеих сторон почти круглые сутки. Это всё слышат жители Донецка», - заключил собеседник НСН.
7 декабря в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области было уничтожено скопление военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ.
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