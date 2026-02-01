Трамп потребовал арестовать Обаму
Обвинения действующего лидера США вызваны якобы связью экс-президента с Москвой.
Президент США Дональд Трамп постоянно создает громкие инфоповоды. То Вашингтон атакует Венесуэлу, захватывая венесуэльского лидера Николоса Мадуро. То американский политик говорит о желании присоединить к США Гренландию и о претензиях к Кубе.
В этот раз Трамп призвал арестовать бывшего главу государства Барака Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией. Кроме того, политик обвинил своего оппонента в попытке осуществить госпереворот в 2016 году. При этом стремление Трампа лишить Обаму свободы — уже не первое в США.
ПРИЗЫВ К АРЕСТУ ОБАМЫ
Действующий американский лидер Дональд Трамп потребовал срочно арестовать экс-президента США Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией.
Издание «American Conservative» писало, что нынешний глава государства заявил, что его предшественник пытался совершить госпереворот во время президентских выборов в 2016 году. Кроме того, Трамп обвинил Обаму в использовании темы РФ для подрыва авторитета политика.
«Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни секретных документов по делу "Russiagate", доказывающих, что Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!», - написал действующий президент США на своей странице в одной из соцсетей.
Издание передавало, что в течение последних дней Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Отмечается, что его обвинения в адрес Обамы всплыли сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.
Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что Трамп может инициировать уголовное дело против Обамы, но, по мнению регионоведа, это ничем не закончится, так как нет доказательств попытки совершить госпереворот.
«Трамп ко всем демократам относится, мягко говоря, не очень. Он мстит за былые обиды, за то, что они его преследовали, Обаму он вообще считает своим главным оппонентом. Обама — это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдержек и противовесов. Трампу непросто будет посадить Обаму, но он может запустить какое-то уголовное дело. Он уже это делал в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми, бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Все президенты США не без греха, у каждого были свои ошибки, но не такого уровня, чтобы заключать их под стражу. Это нереализуемый сценарий», - заметил в беседе с НСН специалист.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ОБАМЫ
При этом заявления Дональда Трампа с требованиями арестовать Барака Обаму — уже не первые в стране. Так, летом прошлого года глава Нацразведки США Тулси Габбард инициировала расследование в отношении Обамы.
Она обнародовала отчет, в котором говорилось, что администрация экс-президента после победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс, пишет RT.
Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти. При этом, по ее словам, Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы. Скандал, вошедший в историю как «Russiagate», был инспирирован тогдашней администрацией Белого дома и не имел ничего общего с действительностью.
Позже российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Обама действительно может оказаться за решеткой за госизмену, передает RT.
«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», - написал тогда он в своем Telegram-канале.
Американист-политолог Малек Дудаков тоже подтвердил, что основания для расследования в отношении Обамы есть, так как политик в раздувании скандала «Russiagate» сыграл не последнюю роль, саботируя предвыборную кампанию Трампа и помогая своему кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Обама будет оправдываться и говорить о том, что это все делали спецслужбы у него за спиной и он об этом ничего не знал, никак в этот процесс не вникал», - сказал в разговоре с «Известиями» специалист, добавив, что при предъявлении политику обвинений его оппонентам нужно будет серьезно постараться, чтобы добиться успеха в суде.
В США на выборах 2016 года победу одержал Дональд Трамп. Тогда же американские спецслужбы обвинили Москву во вмешательстве в избирательный процесс, а Трампа — в сговоре с Россией. Ситуация получила название «Russiagate».
В Кремле с самого начала говорили о необоснованности предъявленных обвинений. Позже расследование в США тоже показало, что связь с РФ отсутствовала.
Барак Хусейн Обама был 44-м президентом США и правил с 2009 по 2017 годы. Он был у власти два срока подряд. Обама стал первым афроамериканским президентом США.
В период его правления страна подписала с Россией Договор по СНВ-3, что стало одним из основных достижений Обамы во время первого президентского срока. При нем США также закончили войну в Ираке, уничтожили главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). В конце 2014 года США и другие страны НАТО объявили о завершении «боевой миссии» в Афганистане.
В октябре 2009 года Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он получил ее за «создание нового международного климата» и вклад в «работу за мир без ядерного оружия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ им. Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор в интервью НСН подчеркнул, что Дональд Трамп не имеет воспитания «классического» президента, поэтому зачастую его поведение и заявления воспринимаются как ненормальные.
