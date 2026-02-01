Трамп потребовал арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп постоянно создает громкие инфоповоды. То Вашингтон атакует Венесуэлу, захватывая венесуэльского лидера Николоса Мадуро. То американский политик говорит о желании присоединить к США Гренландию и о претензиях к Кубе.

В этот раз Трамп призвал арестовать бывшего главу государства Барака Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией. Кроме того, политик обвинил своего оппонента в попытке осуществить госпереворот в 2016 году. При этом стремление Трампа лишить Обаму свободы — уже не первое в США.