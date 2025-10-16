В сердце Европы: Запад не посмеет арестовать Путина и обвинит Венгрию
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в условиях абсолютной безопасности, российскому президенту ничего не угрожает в Венгрии, сказал НСН Василий Корчмарь.
Владимиру Путину ничего не угрожает на переговорах с Дональдом Трампом в Венгрии, об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Венгрии, подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ее дата пока не определена. Корчмарь уверен, что никакой ордер МУС не страшен для Путина, а коллективному Западу лишь останется обвинять Будапешт.
«Арестовать Путина по решению Международного уголовного суда не получится. Все эти встречи очень тщательно готовятся, заранее выезжают наши специалисты, ФСО устанавливает связь с Москвой, будет вестись работа (и, наверное, она уже начата) с венгерскими службами безопасности. Обсуждаются и проверяются маршруты, добавляются какие-то совместные силы. Контроль ситуации будет полностью обеспечен. Конечно, Венгрия не пойдет на выдачу Путина Международному уголовному суду. Коллективный Запад набросится в первую очередь на Венгрию и будет подчеркивать ее позицию в Евросоюзе, которая не всегда сочетается с тем, что там принимается. Венгрия еще раз подтвердит, что не намерена прекращать связи с Россией, в том числе по энергетике. Будапешт заинтересован в нормальных отношениях с Москвой», - отметил дипломат.
В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина «в контексте ситуации в Украине».
Ранее Корчмарь заявил, что Трамп попытается навязать Путину на переговорах в Венгрии свои условия прекращения конфликта на Украине, при этом все договоренности двух сторон, скорее всего, будут засекречены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
