Минфин хочет отложить запрет букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних и должников

Министр финансов России Антон Силуанов попросил отложить до осени 2026 года рассмотрение проекта закона, запрещающего букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних граждан, а также должников по исполнительным производствам и недееспособных, сообщает Telegram-канал Mash.

В Минфине заявили, что россияне тратят у букмекеров 2 трлн рублей в год

Как заявил генеральный директор ППК «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев, это может быть связано с недоработкой законопроекта. Среди примеров тот факт, что дети и так не могут делать ставки у легальных букмекеров. Аналогично и недееспособные, потому что всё связанное с деньгами проходит через опекунов. С должниками также не всё так однозначно. Например, если долг 200-500 рублей, то даже после его погашения долговые обязательства не сразу исчезнут из базы судебных приставов.

Букмекеры пристально следят за ходом рассмотрения новых законопроектов, регулирующих сферу, и при необходимости ряд компаний сможет пересмотреть бюджет, заложив дополнительные расходы на проверку дееспособности и наличия задолженностей, заявил в беседе с НСН президент холдинга BetBoom Константин Макаров.

ФОТО: РИА Новости
