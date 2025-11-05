Рэпер против «деспота»: Чем грозит Трампу новый мэр Нью-Йорка Мамдани
Первый мэр-мусульманин Нью-Йорка напугал еврейскую общину, назвал Трампа «предателем», восхитил зумеров и «получил» от журналистов серп с молотом.
На первых полосах мировых СМИ сегодня засияло имя Зохрана Мамдани, победившего на выборах мэра Нью-Йорка. Родившийся в Уганде выходец из индийской семьи в 34 года стал первым мусульманином на посту главы «города мечты». При этом демократ-социалист провозгласил себя ярым противником президента США Дональда Трампа и засыпал избирателей фантастическими обещаниями.
НЬЮ-ЙОРК ПРОТИВ «ДЕСПОТА»
Ночь на 5 ноября уже называют «кошмаром» для Трампа. Все поддержанные им кандидаты с треском проиграли региональный выборы, в том числе и в родном городе Трампа, Нью-Йорке, где победу одержал демократ Зохран Мамдани, набравший 50,3% голосов. Он обошел независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.
111-й мэр Нью-Йорка стал самым молодым политиком на этом посту за сто лет и первым мэром-мусульманином.
«Дональд Трамп, раз уж я знаю, что ты смотришь, прибавь громкости! Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил», - заявил Мамдани после известия о его победе, назвав при этом президента США «деспотом».
Трамп отреагировал на это одним словом, написав в соцсети Truth Social: «Началось!».
В своей пламенной речи Мамдани также говорил о «рабочем классе» и «маленьких начальниках». Он напомнил, что «Нью-Йорк был и остается городом иммигрантов», и пообещал сделать его центром сопротивления Трампу.
В ходе предвыборной кампании смелый политик обещал ввести налоги для самых богатых, увеличить минимальную зарплату, сделать бесплатным проезд на автобусах, сократить бюджет полиции, продавать дешевые (и даже бесплатные) продукты, а также арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот появится в городе.
Открытая пропалестинская позиция Мамдани и его антиизраильские высказывания уже встревожили еврейскую общину Нью-Йорка. Кроме того, СМИ припоминают политику обещание сделать Нью-Йорк городом-убежищем для секс-меньшинств (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено - прим. НСН).
РЭП, ЗУМЕРЫ И «ПУГАЛО»
Американские СМИ отмечают, что победу Мамдани принесли молодые избиратели-зумеры и мигранты.
«Элита Нью-Йорка бросила все силы, чтобы помешать Мамдани стать мэром: деньги, оскорбления, тактику запугивания и твиты. (…) Успех Мамдани был основан на поддержке молодых специалистов города, многие из которых только начинают пробиваться в ряды состоятельных людей», - отмечает в этой связи Bloomberg
The New York Times сочла победу Мамдани «прорывом для многих американских мусульман», а вот USA Today назвало «пугалом» политика, которого поддержали Барак Обама и Камала Харрис.
«Республиканцам выгодно иметь демократа, которого они могут демонизировать и связать со всей Демократической партией в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Мамдани — их новое пугало», - пояснило издание.
Со своей стороны, таболид New York Post изобразил Мамдани с серпом и молотом в руках на фоне нью-йорских высоток.
При этом журналисты уже порадовали читателей фейерверком интересных фактов из биографии нового мэра Нью-Йорка.
Зохран Кваме Мамдани родился в столице Уганды, Кампале. При этом он не совсем африканец, родители будущего мэра – уроженцы Индии, переехавшие в Нью-Йорк, когда малышу было семь лет. Второе имя Кваме мальчику дали в честь революционера из Ганы, при этом во времена учебы в США он возглавлял отделение организации «Студенты за справедливость в Палестине». В 2015-м году Мамдани стал волонтером на выборах в городской совет Нью-Йорка, в 2020-м году его избрали в ассамблею (законодательное собрание) одноименного штата, а еще через пять лет он дорос до мэра.
При этом наряду с политической карьерой Мамдани продвигал и музыкальную, сочиняя и продюсируя рэп. В 2016 году под псевдонимом «Молодой Кардамон» (Young Cardamom) он выпустил вместе с угандийским рэпером HAB альбом «Sidda Mukyaalo», что в переводе означает «Мы не вернемся в деревню».
Зохран Мамдани официально вступит в должность мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года.
