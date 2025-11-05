НЬЮ-ЙОРК ПРОТИВ «ДЕСПОТА»

Ночь на 5 ноября уже называют «кошмаром» для Трампа. Все поддержанные им кандидаты с треском проиграли региональный выборы, в том числе и в родном городе Трампа, Нью-Йорке, где победу одержал демократ Зохран Мамдани, набравший 50,3% голосов. Он обошел независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.

111-й мэр Нью-Йорка стал самым молодым политиком на этом посту за сто лет и первым мэром-мусульманином.

«Дональд Трамп, раз уж я знаю, что ты смотришь, прибавь громкости! Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил», - заявил Мамдани после известия о его победе, назвав при этом президента США «деспотом».

Трамп отреагировал на это одним словом, написав в соцсети Truth Social: «Началось!».

В своей пламенной речи Мамдани также говорил о «рабочем классе» и «маленьких начальниках». Он напомнил, что «Нью-Йорк был и остается городом иммигрантов», и пообещал сделать его центром сопротивления Трампу.

В ходе предвыборной кампании смелый политик обещал ввести налоги для самых богатых, увеличить минимальную зарплату, сделать бесплатным проезд на автобусах, сократить бюджет полиции, продавать дешевые (и даже бесплатные) продукты, а также арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот появится в городе.

Открытая пропалестинская позиция Мамдани и его антиизраильские высказывания уже встревожили еврейскую общину Нью-Йорка. Кроме того, СМИ припоминают политику обещание сделать Нью-Йорк городом-убежищем для секс-меньшинств (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено - прим. НСН).