Тысячи шахтёров в Кузбассе остались без работы из-за закрытия предприятий
Кузбасс захлестнула волна увольнений: из-за закрытия двух десятков шахт и разрезов на улице оказались свыше 6000 горняков, сообщает Telegram-канал Mash.
Среди остановленных предприятий — «Инская», «Заречная», «Спиридоновская» и другие. Компаниям стало нечем платить сотрудникам: добыча упала, прибыли нет, а долги перед персоналом копятся месяцами. На шахте «Инская» горняки больше года не могут добиться своих денег — руководство задолжало им 43 миллиона рублей, продавало уголь за границу, но людям не заплатили. Теперь экс-руководители — фигуранты уголовных дел. На «Спиридоновской» сумма долга еще выше — 250 миллионов рублей перед 700 работниками.
Люди оказались в ловушке: в родном регионе работы нет. Кто-то идет в дворники или грузчики за 50 тысяч, кто-то срывается в долгие вахты в Хабаровский край или Туву. А те, кто еще держатся за свои места на уцелевших шахтах, сталкиваются с тем, что зарплату постоянно задерживают.
Ранее в шахте в Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минфин хочет отложить запрет букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних и должников
- Тысячи шахтёров в Кузбассе остались без работы из-за закрытия предприятий
- В центре Москвы продают особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей
- Не планирующих детей россиянок будут направлять к психологу
- Криминалист призвал не открывать дверь незнакомым, даже «полицейским»
- Россиянам раскрыли популярные схемы обмана туристов за границей
- Зумеры отказываются от классической карьеры и графика 5/2
- В России предложили конфисковывать питбайки и ужесточить их продажу
- Ланьков объяснил, откуда взялись 99,93% на выборах в КНДР
- Киностудия Цекало заработала 46 миллионов рублей за год