Тысячи шахтёров в Кузбассе остались без работы из-за закрытия предприятий

Среди остановленных предприятий — «Инская», «Заречная», «Спиридоновская» и другие. Компаниям стало нечем платить сотрудникам: добыча упала, прибыли нет, а долги перед персоналом копятся месяцами. На шахте «Инская» горняки больше года не могут добиться своих денег — руководство задолжало им 43 миллиона рублей, продавало уголь за границу, но людям не заплатили. Теперь экс-руководители — фигуранты уголовных дел. На «Спиридоновской» сумма долга еще выше — 250 миллионов рублей перед 700 работниками.

Люди оказались в ловушке: в родном регионе работы нет. Кто-то идет в дворники или грузчики за 50 тысяч, кто-то срывается в долгие вахты в Хабаровский край или Туву. А те, кто еще держатся за свои места на уцелевших шахтах, сталкиваются с тем, что зарплату постоянно задерживают.

