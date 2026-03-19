Песков: Работа трехсторонней группы России—США—Украины приостановлена
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина по вопросам безопасности приостановлена, сообщают «Известия».
По его словам, работа по организации обменов пленными между Москвой и Киевом будет продолжена. Кроме того, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев продолжает контактировать с США по экономическим вопросам.
Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, дата и место следующего раунда переговоров пока не определены.
Ранее Песков заявил, что Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
