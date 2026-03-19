Песков: Работа трехсторонней группы России—США—Украины приостановлена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина по вопросам безопасности приостановлена, сообщают «Известия».

Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

По его словам, работа по организации обменов пленными между Москвой и Киевом будет продолжена. Кроме того, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев продолжает контактировать с США по экономическим вопросам.

Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, дата и место следующего раунда переговоров пока не определены.

Ранее Песков заявил, что Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
Горячие новости

Все новости

партнеры