В центре Москвы продают особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей
В центре Москвы в Молочном переулке выставили на продажу особняк украинского олигарха Константина Григоришина, сообщает Telegram-канал Mash.
Его стоимость 3,7 млрд рублей. Площадь здания - 1700 «квадратов». Внутри — личный спа-центр с бассейном 30×8 метров, джакузи, хаммам и винная комната для приемов.
Техническая начинка - плазменный телевизор Runco за десятки тысяч долларов, встроенные холодильники Liebherr и дизайнерские вытяжки Gaggenau. Для антуража — почти полутораметровый глобус и огромные зеркала в пол. Бизнесмен, попавший под санкции Украины из-за связи с РФ, лишился актива. Особняк стоит в охранной зоне культурного слоя Земляного города 16-17 веков.
Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западным странам, где власть сосредоточена в руках безответственных олигархов, необходимо перенять опыт президента России Владимира Путина относительно приведения бизнес-элиты к соблюдению правовых норм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минфин хочет отложить запрет букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних и должников
- Тысячи шахтёров в Кузбассе остались без работы из-за закрытия предприятий
- В центре Москвы продают особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей
- Не планирующих детей россиянок будут направлять к психологу
- Криминалист призвал не открывать дверь незнакомым, даже «полицейским»
- Россиянам раскрыли популярные схемы обмана туристов за границей
- Зумеры отказываются от классической карьеры и графика 5/2
- В России предложили конфисковывать питбайки и ужесточить их продажу
- Ланьков объяснил, откуда взялись 99,93% на выборах в КНДР
- Киностудия Цекало заработала 46 миллионов рублей за год