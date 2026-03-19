В центре Москвы продают особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей

В центре Москвы в Молочном переулке выставили на продажу особняк украинского олигарха Константина Григоришина, сообщает Telegram-канал Mash.

Его стоимость 3,7 млрд рублей. Площадь здания - 1700 «квадратов». Внутри — личный спа-центр с бассейном 30×8 метров, джакузи, хаммам и винная комната для приемов.

Техническая начинка - плазменный телевизор Runco за десятки тысяч долларов, встроенные холодильники Liebherr и дизайнерские вытяжки Gaggenau. Для антуража — почти полутораметровый глобус и огромные зеркала в пол. Бизнесмен, попавший под санкции Украины из-за связи с РФ, лишился актива. Особняк стоит в охранной зоне культурного слоя Земляного города 16-17 веков.

