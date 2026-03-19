Не планирующих детей россиянок будут направлять к психологу

Из документа следует, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу, которые должны формировать у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что подобная инициатива — это проявление заботы о россиянках, которое не стоит воспринимать негативно. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что подобная мера не должна носить обязательный характер. «В данном случае нельзя так относиться чохом, поэтому я не поддержу в том виде, в каком сейчас Минздрав эту рекомендацию в отношении наших женщин издает», — указала депутат.

Она также напомнила, что в сфере демографии нужны системные меры поддержки, поэтому все ведомства должны работать сообща, чтобы «не обижать наших женщин».

Некоторые семьи сегодня не решаются на рождение третьего ребенка из-за жилищного вопроса, заявила в пресс-центре НСН уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.

