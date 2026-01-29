Исследование: Избиратели Трампа хотят вторжения США в другие страны
Избиратели американского лидера Дональда Трампа хотят вторжения США в другие страны, свидетельствуют данные нового опроса, проведенного Public First по заказу издания Politico.
Согласно исследованию, 65% одобряют возможность проведения военной операции за рубежом. Наибольшую поддержку среди них нашла идея военного столкновения с Ираном — ее поддерживают 50% опрошенных. 32% избирателей Трампа одобряют возможную военную операцию в Мексике, 30% — в Колумбии, 28% — на Кубе.
Идею военного вмешательства с целью завоевания Гренландии одобряют 21% участников исследования.
Ранее в США признали Гренландию ключевой стратегической территорией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
