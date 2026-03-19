Кинотеатры в майские праздники откажутся от показов западных фильмов

В России кинотеатры откажутся от показа зарубежных фильмов в формате предсеансного обслуживания на майские праздники, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В рамках этого формата в паре с каким-либо короткометражным отечественным фильмом некоторые кинотеатры показывают картину ушедшей из РФ кинокомпании. Кинотеатры откажутся от таких показов с 1 по 10 мая. Среди зарубежных картин, которые выйдут на экраны в этот период — лента «Майкл» Антуана Фукуа о Майкле Джексоне и «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.

Ранее отказ от западных фильмов практиковался во время праздников в 2025-м и 2024 году.

Кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КиноКинотеатрыКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры