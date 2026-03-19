Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

Это крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ. На территории комплекса начались несколько пожаров. Помимо СПГ-завода там находятся несколько перерабатывающих предприятий и порт, который предназначен для экспорта сжиженного природного газа. Предприятию «нанесен значительный ущерб».

По данным Минобороны Катара, Иран запустил пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Ранее Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

