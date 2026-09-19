Трамп: США и Дания договорились о безопасности в Гренландии
США, Дания и Гренландия заключили соглашение, согласно которому Вашингтон получает постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова, «тем самым полностью удовлетворяя все многочисленные озабоченности». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Соединенным Штатам это не будет стоить ничего», - указал политик.
Как отметил Трамп, американская сторона навсегда получит возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты США и самого острова.
По словам политика, Вашингтон немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в «подходящей части Гренландии». Кроме того, Трамп указал, что противники США никогда не смогут иметь базу на острове, военное присутствие либо осуществлять чувствительные инвестиции.
Как сообщили в офисе премьер-министра Дании Метте Фредериксен, соглашение об обеспечении безопасности подпишут на следующей неделе в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее Пентагон в оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией. При этом Трамп отмечал, что остров имеет первостепенное значение для безопасности Соединенных Штатов и всего мира.
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