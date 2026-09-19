Трамп: США и Дания договорились о безопасности в Гренландии

Как отметил Трамп, американская сторона навсегда получит возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты США и самого острова.

По словам политика, Вашингтон немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в «подходящей части Гренландии». Кроме того, Трамп указал, что противники США никогда не смогут иметь базу на острове, военное присутствие либо осуществлять чувствительные инвестиции.

Как сообщили в офисе премьер-министра Дании Метте Фредериксен, соглашение об обеспечении безопасности подпишут на следующей неделе в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Пентагон в оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией. При этом Трамп отмечал, что остров имеет первостепенное значение для безопасности Соединенных Штатов и всего мира.

