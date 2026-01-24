В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В стратегии говорится, что Вашингтон будет гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевым стратегическим районам.
«Прежде всего к Панамскому каналу, Американскому (Мексиканскому. - НСН) заливу и Гренландии», - указано в документе.
Пентагон подчеркнул, что при предыдущих администрациях США доступ страны к Панамскому каналу и Гренландии «оказался под все большим сомнением».
Ранее американский президент Дональд Трамп, заявлявший о желании присоединить Гренландию к США, сообщил о разработке основы соглашения по острову, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
- Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
- В России семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля
- В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем завели уголовное дело
- Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина
- Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
- Посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны в Эрмитаже
- В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2
- В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света
- Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru