В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией

Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В стратегии говорится, что Вашингтон будет гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевым стратегическим районам.

«Прежде всего к Панамскому каналу, Американскому (Мексиканскому. - НСН) заливу и Гренландии», - указано в документе.

Пентагон подчеркнул, что при предыдущих администрациях США доступ страны к Панамскому каналу и Гренландии «оказался под все большим сомнением».

Ранее американский президент Дональд Трамп, заявлявший о желании присоединить Гренландию к США, сообщил о разработке основы соглашения по острову, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

