Путин назвал отношения Дании с Гренландией колониальными
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что тема взаимоотношений США и Гренландии не затрагивает интересы России и не относится к сфере ее ответственности.
Глава государства также отметил, что Дания на протяжении длительного времени относилась к Гренландии жестко, фактически воспринимая ее как колонию. Путин указал, что такая практика имеет исторические корни и не является новым явлением.
Помимо этого, президент выразил мнение, что Соединенные Штаты теоретически способны позволить себе покупку Гренландии, если речь пойдет о суммах, сопоставимых с теми, за которые Россия в свое время продала Аляску.
Он подчеркнул, что с экономической точки зрения для США такая сделка была бы посильной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец пекарни после обращения к Путину рассчитывает на помощь властей региона
- Россиянам рассказали, как сформировать капитал для комфортной пенсии
- Путин назвал отношения Дании с Гренландией колониальными
- Адвокат рассказала, как закон о сталкинге защитит жертв
- Рубль может краткосрочно укрепиться ниже 77 за доллар
- Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках «Левши»
- Почему самозапрет на донаты в играх не поможет в борьбе с мошенниками
- Инфляция в России в 2025 году замедлилась до минимума за пять лет
- Бунт против «мертвого интернета»? Что стоит за трендом на 2016 год
- В Госдуме допустили блокировку анонимных Telegram-каналов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru