Путин назвал отношения Дании с Гренландией колониальными

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что тема взаимоотношений США и Гренландии не затрагивает интересы России и не относится к сфере ее ответственности.

Глава государства также отметил, что Дания на протяжении длительного времени относилась к Гренландии жестко, фактически воспринимая ее как колонию. Путин указал, что такая практика имеет исторические корни и не является новым явлением.