ЧЬЯ ГРЕНЛАНДИЯ?



При этом, сам генсек Рютте не раскрывает подробности и условия, которые ему предложил Белый дом. Он подчеркнул, что вопрос территориальной принадлежности острова, который пока еще контролирует Дания, не поднимался на встрече с американским лидером. Его слова приводит Fox News.



В свою очередь, Трамп смягчил свою риторику: он сообщил, что не видит сценария будущего, при котором США воюют с Данией из-за Гренландии, а также пообещал не вводить пошлины против европейских стран с 1 февраля, поскольку он наблюдает прогресс в переговорах.



С другой стороны, обещаниям не особо доверяют датские политики. Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства страны Питер Борг призвал жителей Гренландии срочно подготовить запасы еды на пять дней во время собственной пресс-конференции.