Вторжение отменяется? Трамп заявил о подготовке сделки по Гренландии
США не будут использовать военную силу для достижения своих целей в Арктике, утверждает американский президент, а европейцы готовы с ним договориться.
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам республиканца, документ затронет будущее всего Арктического региона. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
ЧЬЯ ГРЕНЛАНДИЯ?
При этом, сам генсек Рютте не раскрывает подробности и условия, которые ему предложил Белый дом. Он подчеркнул, что вопрос территориальной принадлежности острова, который пока еще контролирует Дания, не поднимался на встрече с американским лидером. Его слова приводит Fox News.
В свою очередь, Трамп смягчил свою риторику: он сообщил, что не видит сценария будущего, при котором США воюют с Данией из-за Гренландии, а также пообещал не вводить пошлины против европейских стран с 1 февраля, поскольку он наблюдает прогресс в переговорах.
С другой стороны, обещаниям не особо доверяют датские политики. Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства страны Питер Борг призвал жителей Гренландии срочно подготовить запасы еды на пять дней во время собственной пресс-конференции.
О ЧЕМ ДОГОВОРЯТСЯ?
Американские военные хотят в будущем разместить в Арктике систему ПВО «Золотой купол», а также подписать новое соглашения о защите Гренландии между с Данией. Однако политический контроль над островом останется у Копенгагена. Помимо этого, стороны обязуются противодействовать вредоносному влиянию России и Китая в арктическом регионе. Издание Axios подтверждает эту информацию со ссылкой на два источника.
«Золотой купол» (Golden Dome) — это амбициозный проект США по созданию новой, многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников. По версии Трампа, реализация этого проекта должна полностью защитить американцев от любых атак по воздуху.
В то же время, обновление оборонного соглашения может включать в себя передачу отдельных участков Гренландии под управление США для возведения военных баз на этой территории. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники из окружения Трампа.
РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ
Европейский парламент официально приостановил выполнение таможенного соглашения между Евросоюзом и США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию. Евродепутаты указали, что споры и угрозы введения новых тарифов послужили поводом для такого шага. Об этом рассказало информационное агентство DPA со ссылкой на руководителей торгового комитета европейского парламента.
Европейскому союзу также следует забыть о своих иллюзиях в отношении с США и дать отпор Трампу, С таким предложением выступило издание Politico. По его мнению, обещания и заявления президента США ненадежны, а его презрение к Европе является неизменным. В такой ситуации ЕС придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, а не цепляться за иллюзии, что Вашингтон останется таким же союзником, каким его представляли.
Впрочем, венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир сообщил НСН, что у Европы просто нет сил на такое сопротивление.
«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия – это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», — рассказал он.
МНЕНИЕ РОССИИ
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, указал, что Копенгаген всегда жестоко обходился с Гренландией и относился к ней как к колонии. По его словам, Россию данный вопрос не касается, но он напомнил о том, что Москва в прошлом продала американцам Аляску и обладает опытом решения подобных вопросов. По словам президента, ориентировочная стоимость Гренландии находится в диапазоне $200-250 миллионов, но Трамп мог бы заплатить датчанам и $1 миллиард.
Путин также добавил, что Дания имеет опыт продажи своей территории США, а сама сделка не будет обременительной для американского бюджета. Об этом он заявил в ходе видеосовещания с членами правительства.
