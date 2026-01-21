Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы для получения контроля над Гренландией. Это заявление сделал в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Международного экономического форума в Давосе.
Глава государства отметил, что развитие ситуации вокруг Гренландии остается открытым вопросом, однако необходимости в использовании военных методов он не видит.
Трамп после новогодних праздников снова напомнил о своих намерениях добиться присоединения Гренландии к США. Эти заявления вызвали резкую реакцию в Европе. Ряд лидеров публично поддержали Данию, которой принадлежит остров, и назвали позицию Вашингтона неприемлемой.
Впоследствии в Гренландии начались военные учения с участием ограниченного контингента, после чего США ввели торговые пошлины в отношении стран, выступивших на стороне Копенгагена, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии
- «Смешные и нелепые»: Вассерман объяснил претензии Госдумы к фотографам
- В Адыгее после удара БПЛА нашли фрагменты тела под завалами
- Кто заплатит 100 миллионов рублей за корпоратив Пугачевой
- Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей
- Российский бренд сократил зарплаты и уехал в пресс-тур в Куршевель
- Власти Гренландии призвали жителей сделать запас продуктов на пять дней
- Почему Госдума ругает «Чебурашку 2» и выделяет деньги на продолжение
- В Госдуме призвали возмещать россиянам ущерб за блокировки карт
- Власти определили допустимый рост дохода для пособия многодетным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru