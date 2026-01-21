Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы для получения контроля над Гренландией. Это заявление сделал в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Международного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что развитие ситуации вокруг Гренландии остается открытым вопросом, однако необходимости в использовании военных методов он не видит.