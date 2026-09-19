Теннисистка Самсонова не смогла пройти в финал турнира WTA в Мексике

Российской спортсменке Людмиле Самсоновой не удалось выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мексике.

В полуфинальном матче россиянка уступила представительнице США Пэйтон Стирнс. Американка одержала победу со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

В финале соревнования Стирнс встретится с соотечественницей Ивой Йович.

Ранее россиянин Карен Хачанов не смог обыграть представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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ФОТО: EPA / ТАСС
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