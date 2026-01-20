Всему есть предел: Кто уговорит Трампа отказаться от захвата Гренландии
США отправили в Гренландию самолеты NORAD: Трамп объясняет свое стремление сделать остров американским угрозой со стороны России. Москва наблюдает за ситуацией, Европа думает, как уговорить Трампа отказаться от «плана захвата».
Противостояние американского лидера Дональда Трампа и европейских лидеров за Гренландию продолжается, плавно перетекая в «военное» русло. Несмотря на то, что политологи не верят в способность Евросоюза противостоять США в этом вопросе, у лидеров ЕС есть свои козыри в рукаве. При этом единства среди европейцев все еще нет, объединит ли их новая угроза или окончательно разрушит Союз? Также пока непонятно, как эта ситуация отразится на России и украинском конфликте. Европа переключается, Москва – наблюдает.
ТРАМП: ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что трудно не согласиться с мнением экспертов, считающих, что президент США Дональд Трамп, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю.
«И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться», - сказал он журналистам.
Сам Трамп свои неоднозначные заявления по поводу Гренландии объясняет якобы угрозой со стороны России.
Глава Белого дома отметил, что на протяжении двадцати лет НАТО призывала Данию «устранить российскую угрозу» для острова.
«К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано» - заявил Трамп.
Ранее в военном командовании Дании в Гренландии назвали Россию более серьезной угрозой острову, чем США. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва никогда не заявляла о притязаниях на Гренландию.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве пристально наблюдают за происходящим вокруг острова, а также анализируют происходящее.
«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставлю это без комментариев», - добавил он.
ЕВРОПУ ПРОСЯТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
Европейским странам следует уделять основное внимание конфликту вокруг Украины, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, ситуация вокруг противостояния России и Украины уже привела к серьезным последствиям, и именно этот вопрос, по мнению американского лидера, должен быть приоритетным для Европы.
Трамп подчеркнул, что попытки сместить фокус внимания на другие темы не отвечают текущей обстановке.
При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность применения силы для установления контроля над Гренландией, президент США отказался от комментариев.
В Европе же искренне не понимают, как они могут игнорировать захват Гренландии. Но, кажется, громкие ответные угрозы со стороны ЕС смолкают, партнеры переходят к плану «уговорить» Трампа.
СМИ сообщают, что лидеры европейских стран готовят совместный с союзниками по НАТО план безопасности, который должен убедить Белый дом в том, что Европа сможет и сама защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая. Об этом сообщает I Paper. Для этого европейцы готовы направить на остров военных. Отмечается, что ключевую роль в разработке плана играет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Газета пишет, что он вместе с чиновниками из ЕС ведут переговоры с коллегами из США, чтобы заставить Трампа отказаться от экономических угроз в адрес европейских партнеров.
Также газета отмечает, что угрозы Трампа относительно Гренландии уже привели к расколу внутри НАТО, некоторые союзники по альянсу перестали делиться с США разведданными. Ухудшение отношений между США и союзниками источники называют «беспрецедентным».
Так, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО выступили с предложением о создании миссии альянса в Арктике, сообщает датская телерадиокомпания DR.
При этом единства нет и в самом Евросоюзе. Накануне выяснилось, что Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии, поскольку считает этот вопрос двусторонним делом Дании и США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт исходит из того, что урегулирование возможно исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами и не относится к компетенции Евросоюза.
А министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что европейцы больше не будут терпеть «провокации Трампа»:
«Мы постоянно становимся свидетелями новых провокаций, непрерывного потока враждебности, которую ищет президент Трамп. И мы, европейцы, должны ясно дать понять - предел достигнут», - передают его слова местные СМИ.
ПЕРЕБРОС АВИАЦИИ
Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) ранее анонсировало прибытие специального борта на территорию Гренландии для укрепления трехстороннего оборонного партнерства с Данией и Канадой. Воздушное судно приземлится на базе космических сил США Питуффик. Оно будет задействовано совместно с авиагруппами, дислоцированными на материковой части США и Канады, для поддержки плановых операций. Отмечается, что это все было согласовано с Данией.
Дания же в ответ официально объявила об усилении военного присутствия в Гренландии для обеспечения обороны и суверенитета территории. СМИ сообщают, что страна перебрасывает боевых солдат в Нуук и на авиабазу Кангерлуссуак на фоне эскалации угроз Трампа.
У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии, поэтому будут поступать лишь громкие заявления, сказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия – это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Европа ничего не может сделать, потому что она сосредоточена на Украине. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Британцы, испанцы, французы попробуют на словах и все, так как сил нет. Трамп очень хорошо это понимает, он осознает, что Европа у него в кармане, она ничего не будет делать против, только кричать. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», - рассказал он.
Усугубляет ситуацию и отношения между Данией и Россией. Накануне глава командования, датский генерал-майор Сорен Андерсен назвал Россию большей угрозой для Гренландии, чем США.
«Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России», — заявил он журналистам на борту датского военного корабля в Нууке.
Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Дания «маниакально заряжена» на конфронтацию с РФ, страна блокирует любое сотрудничество.
«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине... делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — передает ТАСС его слова.
Он подчеркнул, что цель Дании – нанести стратегическое поражение РФ.
