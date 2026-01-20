Глава Белого дома отметил, что на протяжении двадцати лет НАТО призывала Данию «устранить российскую угрозу» для острова.

«К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано» - заявил Трамп.

Ранее в военном командовании Дании в Гренландии назвали Россию более серьезной угрозой острову, чем США. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва никогда не заявляла о притязаниях на Гренландию.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве пристально наблюдают за происходящим вокруг острова, а также анализируют происходящее.

«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставлю это без комментариев», - добавил он.

ЕВРОПУ ПРОСЯТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

Европейским странам следует уделять основное внимание конфликту вокруг Украины, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, ситуация вокруг противостояния России и Украины уже привела к серьезным последствиям, и именно этот вопрос, по мнению американского лидера, должен быть приоритетным для Европы.

Трамп подчеркнул, что попытки сместить фокус внимания на другие темы не отвечают текущей обстановке.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность применения силы для установления контроля над Гренландией, президент США отказался от комментариев.

В Европе же искренне не понимают, как они могут игнорировать захват Гренландии. Но, кажется, громкие ответные угрозы со стороны ЕС смолкают, партнеры переходят к плану «уговорить» Трампа.

СМИ сообщают, что лидеры европейских стран готовят совместный с союзниками по НАТО план безопасности, который должен убедить Белый дом в том, что Европа сможет и сама защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая. Об этом сообщает I Paper. Для этого европейцы готовы направить на остров военных. Отмечается, что ключевую роль в разработке плана играет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Газета пишет, что он вместе с чиновниками из ЕС ведут переговоры с коллегами из США, чтобы заставить Трампа отказаться от экономических угроз в адрес европейских партнеров.

Также газета отмечает, что угрозы Трампа относительно Гренландии уже привели к расколу внутри НАТО, некоторые союзники по альянсу перестали делиться с США разведданными. Ухудшение отношений между США и союзниками источники называют «беспрецедентным».

Так, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО выступили с предложением о создании миссии альянса в Арктике, сообщает датская телерадиокомпания DR.

При этом единства нет и в самом Евросоюзе. Накануне выяснилось, что Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии, поскольку считает этот вопрос двусторонним делом Дании и США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт исходит из того, что урегулирование возможно исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами и не относится к компетенции Евросоюза.