Лукьяненко подтвердил планы продолжить цикл «Дозоры»
19 сентября 202607:26
Юлия Савченко
Писатель Сергей Лукьяненко намерен продолжить цикл романов «Дозоры» и выпустить седьмую книгу серии. Об этом фантаст сообщил ТАСС.
«Будет», - ответил Лукьяненко на соответствующий вопрос.
В основной цикл «Дозоры» входит шесть книг. Первый роман - «Ночной дозор» - был опубликован в 1998 году, последняя книга серии - «Шестой дозор» - вышла в 2014-м.
Ранее Сергей Лукьяненко выразил надежду на создание ремейка либо продолжения фильмов, основанных на его произведениях из цикла «Дозоры».
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