Лукьяненко подтвердил планы продолжить цикл «Дозоры»

«Будет», - ответил Лукьяненко на соответствующий вопрос.

В основной цикл «Дозоры» входит шесть книг. Первый роман - «Ночной дозор» - был опубликован в 1998 году, последняя книга серии - «Шестой дозор» - вышла в 2014-м.

Ранее Сергей Лукьяненко выразил надежду на создание ремейка либо продолжения фильмов, основанных на его произведениях из цикла «Дозоры».

