СМИ: Пентагон не разрабатывает военную операцию в Гренландии
Пентагон не разрабатывает планы военной операции США в отношении Гренландии. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, ведомство пока не получало соответствующих указаний. Представители Пентагона не привлекались к планированию вторжения в Гренландию либо последствий этой операции.
Ранее президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к силовому захвату Гренландии, напоминает «Свободная пресса». До этого глава Белого дома заявлял, что Вашингтон намерен установить контроль над островом любыми способами.
